Bunu yapan insan olamaz: Sağır ve dilsiz adamı öldüresiye dövdüler!
Adana'nın Kozan ilçesinde duyma ve konuşma engelli 55 yaşındaki Muhammed Sonbaş, alışveriş için markete gittiği sırada kimliği belirsiz kişilerce tekme tokat dövüldü.
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Adana'nın Kozan ilçesinde duyma ve konuşma engelli 55 yaşındaki Muhammed Sonbaş, alışveriş için markete gittiği sırada kimliği belirsiz kişilerce tekme tokat dövüldü.
2 Eylül'de, Adana'nın Feke ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi'nde yaşayan yüzde 45 duyma ve konuşma engelli Muhammed Sonbaş, erzak ve alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak için Kozan'a gitti. Alışverişinin ardından Feke'ye dönen Sonbaş'ın yüzündeki darp izlerini gören ailesi, durumu fark ederek kendisini hastaneye götürdü.
AİLESİ KARDEŞİNİ TANIMAKTA ZORLANDI Acil serviste tedavisi yapılan Sonbaş, kontrollerinin ardından taburcu edildi. Sonbaş'ın ağabeyi Kamil Sonbaş, kardeşinin işaret diliyle yaşananları anlatmaya çalıştığını belirterek olayın aydınlatılmasını istedi. Kamil Sonbaş, kardeşinin yüzü ve göz çevresinden darbe aldığını ifade ederek, "Ağzı ve yüzü mosmor olmuş şekilde Feke'ye geldi. İlk gördüğümüzde kardeşimizi tanıyamadık. Kardeşim 6 kardeşin en küçüğü. Suçatı Mahallesi'nde bağ ve bahçe işleri yaparak hayatını sürdürüyor. Köyde kimseye zararı yoktur. Herkesin bağında, bahçesinde iş yapar. Zaman zaman araçlara binerek Feke'ye veya Kozan'a gider" dedi.
"SAĞIR VE DİLSİZ BİR İNSANA EL KALDIRILMAZ"
Kardeşinin kim tarafından ve neden darbedildiğinin belirlenmesini isteyen Kamil Sonbaş, şiddetin hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini söyledi. Sonbaş, "Kardeşim bir şey yaptıysa dövmelerine gerek yoktu. Polise söyleselerdi, suçunu bilseydik. Kimin yaptığını bilmiyoruz ancak bulunmasını istiyoruz. İnsan olan, mağdur ve kendisini ifade etmekte zorlanan sağır ve dilsiz bir insana el kaldırmaz" ifadelerini kullandı. Aile, olayın aydınlatılması amacıyla Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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