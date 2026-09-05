Bunu yapan insan olamaz: Sağır ve dilsiz adamı öldüresiye dövdüler!

Kardeşinin kim tarafından ve neden darbedildiğinin belirlenmesini isteyen Kamil Sonbaş, şiddetin hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini söyledi. Sonbaş, "Kardeşim bir şey yaptıysa dövmelerine gerek yoktu. Polise söyleselerdi, suçunu bilseydik. Kimin yaptığını bilmiyoruz ancak bulunmasını istiyoruz. İnsan olan, mağdur ve kendisini ifade etmekte zorlanan sağır ve dilsiz bir insana el kaldırmaz" ifadelerini kullandı. Aile, olayın aydınlatılması amacıyla Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.