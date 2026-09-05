  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ali Koç’un stratejisi çöpe atıldı! Aziz Yıldırım’dan yeni transfer taktiği Silivri’de arama kurtarma çalışmaları sürüyor 720 metre derinlikte hummalı mesai ‘Bilim bilim’ diye tepinen sekülerler buna ne diyecek? Alkolün bir zararı daha kanıtlandı Silivri’deki faciada 'AIS cihazı' detayı! İmamoğlu’nu 20 bin liralık cihaz mı batırdı? Bunu yapan insan olamaz: Sağır ve dilsiz adamı öldüresiye dövdüler! Dünyada en çok satılan 2. meyve! Çin'den getirip satmaya başladı! Dün kalleş yerleşimci çeteleri savunmuştu! Huckabee siyonist cinayetleri itiraf etti: ‘Batı Yaka’daki vahşet açıkça terördür’ Bakan Tekin'den yapay zeka çıkışı Çocuklarımız tehlike altında
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Bunu yapan insan olamaz: Sağır ve dilsiz adamı öldüresiye dövdüler!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bunu yapan insan olamaz: Sağır ve dilsiz adamı öldüresiye dövdüler!

Adana'nın Kozan ilçesinde duyma ve konuşma engelli 55 yaşındaki Muhammed Sonbaş, alışveriş için markete gittiği sırada kimliği belirsiz kişilerce tekme tokat dövüldü.

#1
Foto - Bunu yapan insan olamaz: Sağır ve dilsiz adamı öldüresiye dövdüler!

2 Eylül'de, Adana'nın Feke ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi'nde yaşayan yüzde 45 duyma ve konuşma engelli Muhammed Sonbaş, erzak ve alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak için Kozan'a gitti. Alışverişinin ardından Feke'ye dönen Sonbaş'ın yüzündeki darp izlerini gören ailesi, durumu fark ederek kendisini hastaneye götürdü.

#2
Foto - Bunu yapan insan olamaz: Sağır ve dilsiz adamı öldüresiye dövdüler!

AİLESİ KARDEŞİNİ TANIMAKTA ZORLANDI Acil serviste tedavisi yapılan Sonbaş, kontrollerinin ardından taburcu edildi. Sonbaş'ın ağabeyi Kamil Sonbaş, kardeşinin işaret diliyle yaşananları anlatmaya çalıştığını belirterek olayın aydınlatılmasını istedi. Kamil Sonbaş, kardeşinin yüzü ve göz çevresinden darbe aldığını ifade ederek, "Ağzı ve yüzü mosmor olmuş şekilde Feke'ye geldi. İlk gördüğümüzde kardeşimizi tanıyamadık. Kardeşim 6 kardeşin en küçüğü. Suçatı Mahallesi'nde bağ ve bahçe işleri yaparak hayatını sürdürüyor. Köyde kimseye zararı yoktur. Herkesin bağında, bahçesinde iş yapar. Zaman zaman araçlara binerek Feke'ye veya Kozan'a gider" dedi.

#3
Foto - Bunu yapan insan olamaz: Sağır ve dilsiz adamı öldüresiye dövdüler!

"SAĞIR VE DİLSİZ BİR İNSANA EL KALDIRILMAZ"

#4
Foto - Bunu yapan insan olamaz: Sağır ve dilsiz adamı öldüresiye dövdüler!

Kardeşinin kim tarafından ve neden darbedildiğinin belirlenmesini isteyen Kamil Sonbaş, şiddetin hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini söyledi. Sonbaş, "Kardeşim bir şey yaptıysa dövmelerine gerek yoktu. Polise söyleselerdi, suçunu bilseydik. Kimin yaptığını bilmiyoruz ancak bulunmasını istiyoruz. İnsan olan, mağdur ve kendisini ifade etmekte zorlanan sağır ve dilsiz bir insana el kaldırmaz" ifadelerini kullandı. Aile, olayın aydınlatılması amacıyla Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'liler CİMER'e şikayet etti: Aydın Doğan'a soruşturma
Gündem

CHP'liler CİMER'e şikayet etti: Aydın Doğan'a soruşturma

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, SİT alanındaki binaları 'Ali Cengiz oyunuyla' yıkıp otel inşa eden bu durumu sanki eski binalara güçlendirme..
Uçağı Ekrem’e tahsis ettiler, arsayı devletten kaptılar.. Koç’a Eskişehir’de dev arazi tahsisi
Gündem

Uçağı Ekrem’e tahsis ettiler, arsayı devletten kaptılar.. Koç’a Eskişehir’de dev arazi tahsisi

Gezi eylemleri sırasında Divan Oteli’nde yaşananlar ve yolsuzluk ile örgüt suçlamaları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun kullandığı ö..
Cem Yılmaz son halini paylaştı! Bir deri bir kemik kaldı
Aktüel

Cem Yılmaz son halini paylaştı! Bir deri bir kemik kaldı

Evinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede tedavi edilen Cem Yılmaz’ın, sigarayı bıraktığını açıkladığı paylaşımda bir deri bir kem..
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'yi tebrik etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin "en uzun süre görevde kalan başbakanı" ünvanını elde eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi t..
UEFA'dan Fenerbahçe'yi futbolcuya soruşturma başlatılmıştı! Artık oynayamayacak
Spor

UEFA'dan Fenerbahçe'yi futbolcuya soruşturma başlatılmıştı! Artık oynayamayacak

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Olympique Lyon maçının ardından sarı-lacivertli futbolcular Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkı..
Koltuk sevdası ittifak kurdurdu! Masada kaybettiklerini skandal ittifakla kurtarma peşindeler!
Gündem

Koltuk sevdası ittifak kurdurdu! Masada kaybettiklerini skandal ittifakla kurtarma peşindeler!

Kendi meclis üyelerinin partilerinden istifa edip AK Parti'ye katılmasıyla meclisteki çoğunluğunu yitirme korkusu yaşayan CHP yönetimi, kolt..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23