Başkentte fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: Gözaltı kararları var
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 21 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüpheliler hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları uygulanıyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düğmeye basıldı.
Emniyet güçleri, tespit edilen 21 şüpheliye yönelik bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları uygulandı.