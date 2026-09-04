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Gündem Tahran-Amman hattında kılıçlar çekildi! İranlı Bakan Arakçi'den Ürdünlü mevkidaşına sert tepki!
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Tahran-Amman hattında kılıçlar çekildi! İranlı Bakan Arakçi'den Ürdünlü mevkidaşına sert tepki!

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Tahran-Amman hattında kılıçlar çekildi! İranlı Bakan Arakçi'den Ürdünlü mevkidaşına sert tepki!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi’nin, İran'ın misilleme saldırılarını "önceden planlanmış bir politika" olarak nitelendirmesine sosyal medya hesabı üzerinden ateş püskürdü. Ürdünlü mevkidaşının açıklamalarını hedef alan Arakçi, "Ürdün Dışişleri Bakanı, ne Arap egemenliğine ne de İran egemenliğine saygı duymayan bir saldırgana karşılık vermeden önce İran’ın ne kadar beklemesi gerektiğine inanıyor?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Orta Doğu'da ABD ve bölgesel aktörler arasındaki gerilim tırmanırken, diplomatik hatta da üslup sertleşti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi’nin, İran'ın misilleme saldırılarını "önceden planlanmış bir politika" olarak nitelendirmesine sosyal medya hesabı üzerinden ateş püskürdü. Ürdünlü mevkidaşının açıklamalarını hedef alan Arakçi, "Ürdün Dışişleri Bakanı, ne Arap egemenliğine ne de İran egemenliğine saygı duymayan bir saldırgana karşılık vermeden önce İran’ın ne kadar beklemesi gerektiğine inanıyor?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi’nin açıklamasına tepki göstererek, "Ürdün Dışişleri Bakanı, ne Arap egemenliğine ne de İran egemenliğine saygı duymayan bir saldırgana (ABD’ye) karşılık vermeden önce İran’ın ne kadar beklemesi gerektiğine inanıyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi’nin, İran’ın misilleme saldırılarının "misilleme olmayacak kadar hızlı ve önceden planlanmış" olduğu yönündeki açıklamasına tapki gösterdi. Bakan Arakçi sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımında, "Ürdün Dışişleri Bakanı, ne Arap egemenliğine ne de İran egemenliğine saygı duymayan bir saldırgana karşılık vermeden önce İran’ın ne kadar beklemesi gerektiğine inanıyor? Kendisi, masum İranlıların ölümüne yol açan ilk ABD saldırılarında Arap hava sahasının, topraklarının ve sularının kullanıldığındangerçekten habersiz mi?" ifadelerini kullandı.

 

Ne olmuştu?

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İran’ın ABD saldırılarının ardından ABD üslerine ev sahipliği yapan Arap ülkelerine yönelik misilleme saldırılarının "misilleme olarak sınıflandırılamayacak kadar hızlı" ve "önceden planlanmış bir politikanın" parçası olduğunu söylemişti.

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