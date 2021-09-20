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Gündem Sol kırması Evrensel ne içiyorsa hiç ayık gezemiyor
Gündem

Sol kırması Evrensel ne içiyorsa hiç ayık gezemiyor

Protesto yapmak için neyi bahane edeceklerini şaşırıyorlar. İki yıl önce KYK yurduna karşı çıkan zihniyet, İki yıl sonra yurtlarda yer yok diye yaygara yapıyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 21:42:00 -
Sol kırması Evrensel ne içiyorsa hiç ayık gezemiyor

Evrensel Gazetesi yaptığı çelişkili haberlerle rezil olmaya devam ediyor. İki yıl önce ODTÜ'de yapımına karşı çıkılan yurdun haberini yapan Evrensel, İki yıl sonra yurt yok yaygarası kopardı.

İki yıl önce Evrensel'de yer alan ODTÜ protesto haberi:

ODTÜ kampüsü içerisindeki alana yapılmak istenen KYK yurduna karşı öğrenciler 9 gündür çadırlı nöbet eylemi sürdürüyor.

Bu sefer de yurt yok diyorlar

Yine Evrenselin'in son haberinde öğrencilerin yurt bulamadığı için parklarlarda sabahladığı haberi yapıldı.

İşte 20 Eylül tarihli Evrensel'in haberi:

Devlet yurtlarında yer bulamayan öğrenciler, özel yurt ve kiralık evlere verecek paralarının olmaması nedeniyle geceyi sokakta geçirdi.

İstanbul başta olmak üzere özellikle büyükşehirlerde ev kiralarının artması, üniversite öğrencilerinin barınma sorunu yaşamasına neden oldu. Devlet yurtlarında yer bulamayan öğrenciler, özel yurt ve kiralık evlere verecek paralarının da olmaması nedeniyle sokakta kaldı. Söz konusu sorunla karşı karşıya kalan öğrenciler, "Barınamıyoruz Hareketi" adı altında toplandı. Öğrenciler, yaşadıkları soruna dikkat çekmek amacıyla dün gece Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda sabahladı.

Öğrenciler çevik kuvvet tarafından ablukaya alınırken, CHP Milletvekili Mahmut Tanal da parkta sabahlayarak eyleme destek verdi. Öğrencilerle birlikte parkta yatan Tanal, "Burası Saray'dan rahat" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü, öğrencilerden eylemlerini sonlandırmalarını istedi. Öğrenciler, buna karşı "kalacak yerimiz yok" yanıtı verdi.

Öğrenciler, barınma problemi nedeniyle eğitimlerini nasıl sürdüreceklerini bilemediklerini söyledi.

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