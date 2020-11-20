Şoke eden olay! Almanya'da yamyam alarmı

Alman polisi, başkent Berlin'in kuzeyindeki bir parkta iki aydır kayıp olan bir kişinin kemiklerini buldu. Olaya ilişkin bir kişi cinsel amaç doğrultusunda cinayet ve yamyamlık suçlamasıyla gözaltına alındı.

Alman basınına yansıyan haberlere göre; adli tıp uzmanları, 8 Kasım'da parkta gezenlerce bulunan kemiklerin, 5 Eylül'den beri kendisinden haber alınamayan Elektrik Mühendisi Stefan T.'ye ait olduğunu tespit etti.

Polis, iz takip köpeklerinin yönlendirmesi sonucunda Matematik Mühendisi olduğu belirlenen 41 yaşındaki Stefan R.'nin Berlin'deki evine ulaştı.

Berlin merkezli BZ gazetesine konuşan bir emniyet yetkilisi, bulunan kemiklerden birinin üzerinde hiç et bulunmadığını bildirirken, Stefan T.'nin yamyamlık kurbanı olduğuna dair güçlü şüphenin oluşmasına neden olan başkaca kanıtlar olduğunu da ifade etti.

Zanlı Stefan R.'nin internette yamyamlıkla ilintili sohbet odalarını ziyaret ettiği bildiriliyor.