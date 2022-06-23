Şoke eden görüntüler: Sokak ortasında birbirlerine ateş ederek eğlendiler!

Sosyal medyada beğeni ve takipçi uğruna yapılan çılgınlıkların önü alınamıyor. Bursa'da meydana gelen olayla 'pes' dedirten görüntülere bir yenisi daha eklendi. İnegöl içesinde iki kişi sokak ortasında tabancalarla birbirlerine ateş etti. Bu sırada bir başka kişi de o anları kahkahalar eşliğinde kaydetti. Bununla da yetinmeyip akıl almaz görüntüleri sosyal medyada paylaşmaları üzerine polis harekete geçti.

Bursa'daki çılgınlık sosyal medyada geniş yankı uyandırdı! Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan görüntüler polis tarafından ihbar kabul edildi ve şüphelilerin peşine düşüldü.

SİLAHLA ATEŞ ETTİLER, KAYDEDEN KAHKAHALARA BOĞULDU

Olay, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.

İki kişi, sokak ortasında tabancalarla birbirlerine ateş etti. Bu sırada başka bir kişi, kahkaha atarak o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

SOSYAL MEDYADA DA PAYLAŞTILAR

Görüntüler sosyal medya platformu TikTok'ta da paylaşıldı.

Görüntüleri ihbar kabul eden polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.