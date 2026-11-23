Erman Toroğlu’ndan, Reha Muhtar için şok sözler: Öyle fazla kıvıramam, insan değildi
Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu konuk olduğu programda Reha Muhtar hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.
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Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu konuk olduğu programda Reha Muhtar hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Usta televizyoncu Mesut Yar ile ezber bozan yorumlarıyla Ozan Zeybek, pazar geceleri tv100’de birbirinden ünlü konuklarını ağırlamayı sürdürüyor.
İki Arada’nın bu haftaki konuğu Türk futbolunun efsane ismi eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu oldu. Programda her söylediği ayrı dikkat çeken Erman Toroğlu'nun Reha Muhtar ile ilgili kullandığı ifadeler ise çok konuşuldu.
Reha Muhtar ile hiç program yapmak istemediğini belirten Toroğlu, "Allah rahmet eylesin, öldü ama kötü insandı." dedi.
Erman Toroğlu, Muhtar ile ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsan değildi, onu söyleyeyim. Bunu ben demiyorum, herkes söylüyor. Bazı şeylerde öyle fazla kıvırtmam, iyiydi gitti demem."
Gazeteci Reha Muhtar, 66 yaşındayken geçtiğimiz haziran ayında Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
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