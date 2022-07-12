Şoke eden görüntü! İstanbul'un orta yerinde güpegündüz adam kaçırdılar

İstanbul Küçükçekmece'de E.M. adlı kişi, borçlu olduğu iki kardeş tarafından zorla otomobile bindirilerek kaçırıldı. E.M., polis operasyonuyla kurtarılırken, kaçıran iki kardeş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede otomobilden inen 2 şüphelinin bir kişiyi zorla araca bindirdiği bilgisi üzerine ekipler çalışma başlattı.

9 bin lira için kaçırmışlar!

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayda kullanılan otomobilin plakasını belirledi. Yapılan araştırmada aracın sahibinin Fırat Ö. olduğu anlaşıldı. Diğer kişinin ise Fırat Ö.'nün kardeşi Ferhat Ö. olduğu belirlendi. Araç sahibi ve Ferhat Ö.'nün Esenyurt'ta iş yeri bulunduğu tespit edildi. Araç, iş yeri önünde park halinde bulununca adrese operasyon düzenlendi.

İçeriye giren ekipler, şüpheli iki kardeşe ve zorla araca bindirdikleri E.M.'ye ulaştı. Fırat Ö. ve Ferhat Ö. gözaltına alındı. Polis ekiplerince kurtarılan E.M.'nin darp edildiği belirtildi. E.M.'nin iki kardeşe 9 bin lira borcu olduğu öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler "Gasp" suçundan adliyeye gönderildi. İki kardeş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.