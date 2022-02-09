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Dünya Şoke eden görüntü: Boris Johnson'ın fotoğrafları sızdı, İngiltere karıştı!
Dünya

Şoke eden görüntü: Boris Johnson'ın fotoğrafları sızdı, İngiltere karıştı!

"Kovid-19 kapanma dönemi"nde katıldığı partilerle gündem olan ve hakkında soruşturma başlatılan Boris Johnson'ın, 15 Aralık'ta Başbakanlık Konutu'nda Noel eğlencesi düzenlediğine dair fotoğraf karesi, İngiliz basını tarafından yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 23:20:00 -
Şoke eden görüntü: Boris Johnson'ın fotoğrafları sızdı, İngiltere karıştı!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Kovid-19 karantina kısıtlamaları sırasında yasak olmasına karşın partiye katıldığına yönelik soruşturma sürerken, Başbakan'ın başını ağrıtacak bir gelişme yaşandı.

Başbakanlık konutunda noel eğlencesi

Boris Johnson'ın, 15 Aralık'ta Başbakanlık Konutu No:10'da verdiği partiye ait bir fotoğraf karesi yayınlandı.

Fotoğrafta, Johnson'la beraber odada 4 kişinin olduğu görülüyor.

Görüntüye, parti yapıldığına işaret eden şampanya ve cips gibi yiyecekler de yansıyor.

Soruşturmaya dahil değil

Fakat fotoğrafın çekildiği bu Noel eğlencesi, İngiliz polisi tarafından sorgulanan 12 etkinlik arasında yer almıyor.

Ancak ülkede bu eğlencenin de soruşturma konusu yapılmasına dair çağrılar giderek artıyor.

İngiltere'de tüm Kovid-19 yasakları kalkıyor

Öte yandan Johnson, Avam Kamarasında yaptığı haftalık konuşmasında, tüm Kovid-19 kısıtlamalarını bu ay kaldırmayı planladıklarını söyledi.

 

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