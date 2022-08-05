Sokakta satılan mısırın sırrı: En lezzetli mısır haşlama yöntemi! Bardakta mısır tarifi nasıl yapılır?

Mısır nasıl haşlanır?

Bardakta Mısır tarifi

Mısır haşlamak için:

1. Seçtiğiniz mısırları yapraklarından ayırın. - Yaprakları atmayın -

2. Mısırları düdüklü tencereye yerleştirin. Boyu uzun olan mısırları ise ikiye bölün.

3. Mısırdan ayırdığınız yaprakları da mısırların arasına yerleştirin.

4. Mısırların üzerinie iki parmak geçecek şekilde su ekleyin

5. Düdüklü tencerenin kapağını kapatın ve ocağa alın.

6. En az 1 saat süreyle pişirmeye bırakın.

Malzemeler

2 kutu konserve mısır

1 çorba kaşığı tereyağı

Baharatlar; birer çay kaşığı pul biber, karabiber ve tuz

Yarım limon

Yarım çay kaşığı sarımsak tozu

Dilediğiniz miktarda parmesan peyniri

Bardakta Mısır Nasıl Yapılır?

Evinizde çok kolay yöntemlerle bardakta mısır hazırlamaya ne dersiniz? Üstelik artık dışarıdan satın almak istemeyeceksiniz! Hazır olarak satın aldığınız mısırın birebir aynısını kısa sürede yapabilirsiniz. İşte bardakta mısır tarifi...

Küçük bir tencereye 3 bardak su koyup kaynatın. Daha sonra konserveden çıkardığınız mısırın suyunu iyice süzün. Daha sonra kaynayan tencerenin üzerine bir süzgeç koyun. Süzülen mısırları süzgecin içerisine atın. Konservenin içindeki su, kaynamakta olan suyu etkileyeceğinden iyice süzdüğünüzden emin olmalısınız. 10-15 dakika mısırların su buharında pişmesini sağlayın. Pişen mısırları, ayrı bir kâseye boşaltın ve üzerine tereyağı ekleyip iyiye karıştırın. Karıştırırken mısırları ezmemeye özen gösterin. Sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz.

Püf noktası: Mısırların tereyağı eritecek kadar sıcak olmasını sağlayın. Son olarak kendi damak tadınıza göre ya da bizim size verdiğimiz ölçülerle mısırlarınızı lezzetlendirebilirsiniz.

Evde Süt Mısır Tarifi Nasıl Yapılır?

Dondurulmuş mısırlar bir tencereye alınır. Üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edilir. 10 dk pişmeye bırakılır. Pişen mısırlar bir süzgece alınır güzelce süzülür. Tekrar tencereye alınır. Sıcakken tereyağını ekleyin. Tuz ve istediğiniz baharatları ekleyerek 1-2 kere karıştırın.