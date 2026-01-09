  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Türkiye ve İngiltere arasında dev ticaret köprüsü! 40 milyar dolarlık hedef için imzalar atıldı! Suriye, Halep'te SDG'yi vuruyor, Ankara'da DEM Parti bağırıyor! Siyonistler-ulusalcılar-teröristler ittifakı Özgür Özel'in bu sözleri gündem oldu! "PYD bizim kardeş partimizdir" "Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmaya çalıştılar ama bu anlaşmayla oraya bir kama soktuk" Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yolda kar etkili oluyor Kirli ittifakın Halep planı deşifre oldu! ABD'li elçiden teröristleri kurtarma operasyonu! Hücre evlerinde çocukları zehirleyen çeteye darbe! 21 ilde lüks yaşam vaadiyle kurulan suç ağı çöktü! Külliye'de sürpriz zirve! Erdoğan ile Koç ailesi ne konuştu? Trump'tan Venezuela petrolü açıklaması: En az 100 milyar dolar...
Sokakta içilen esrarın dumanı Aleyna’nın ciğerine kaçmış! Aleyna Tilki’nin avukatından akıllara zarar savunma....

Sokakta içilen esrarın dumanı Aleyna’nın ciğerine kaçmış! Aleyna Tilki’nin avukatından akıllara zarar savunma....

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve uyuşturucu testi pozitif çıkan Aleyna Tilki’nin avukatından akıllara zarar bir savunma geldi. Kan, saç ve idrar örnekleri alınan müvekkilinde esrar maddesi tespit edildiğini açıklayan avukatı "Müvekkilim, yakın zamanda bu maddenin serbestçe tüketildiği bir ülkede bulunurken kamusal alanda soluma ve saça sinme şeklinde pasif maruziyete kalmıştır” dedi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, kan, saç ve idrar örneği alındıktan sonra serbest bırakılan şarkıcı Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı. 'Esrar' kullandığı belirlenen Tilki'nin avukatı konuyla ilgili akıllara zarar bir açıklama yaptı. Avukatın ‘yok artık’ dedirten savunması şöyle:

"Müvekkilim Aleyna Tilki hakkında basında çıkan haberlerle ilgili, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapmak gereği doğmuştur. Öncelikle belirtmek gerekir ki, müvekkilimin kan örneği testinde herhangi bir maddeye rastlanmamıştır. Saç örneğinde tespit edilen madde ise herhangi bir kimyasal madde olmayıp, dumanla ilişkili bir maddedir. Müvekkilimin, yakın zamanda bu maddenin serbestçe tüketildiği bir ülkede bulunması nedeniyle, kamusal alanda soluma ve saça sinme şeklinde pasif maruziyete uğradığı kanaatindeyiz. Bu sebeplerle yasal sürecin sonuçlanmasının beklenmesini ve yapılan haber ya da yorumlarda masumiyet karinesine hassasiyet gösterilmesini önemle rica ederiz."

 Soruşturma kapsamında Melisa Döngel, Cihan Şensözlü, Ezgi Eyüboğlu, Gizem Türedi, Sena Yıldız gibi isimlerin uyuşturucu testleri de pozitif çıkmıştı.

1
Yorumlar

10 bin sanatcı olduğunu düşünsek

acaba kacında cıkmaz kullanmayan merak ettim

Türkmen

Bize ne Aleyna Tilki'nin uyuşturucusundan, Mehmet Akifin "grup" undan. Allah ıslah etsin deriz en fazla. Asıl bu işin kökünü kazımak için hangi uyuşturucu baronları, hangi uyuşturucu gemicikleri yakalandı?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
