Sokakta içilen esrarın dumanı Aleyna’nın ciğerine kaçmış! Aleyna Tilki’nin avukatından akıllara zarar savunma....

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, kan, saç ve idrar örneği alındıktan sonra serbest bırakılan şarkıcı Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı. 'Esrar' kullandığı belirlenen Tilki'nin avukatı konuyla ilgili akıllara zarar bir açıklama yaptı. Avukatın ‘yok artık’ dedirten savunması şöyle:

"Müvekkilim Aleyna Tilki hakkında basında çıkan haberlerle ilgili, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapmak gereği doğmuştur. Öncelikle belirtmek gerekir ki, müvekkilimin kan örneği testinde herhangi bir maddeye rastlanmamıştır. Saç örneğinde tespit edilen madde ise herhangi bir kimyasal madde olmayıp, dumanla ilişkili bir maddedir. Müvekkilimin, yakın zamanda bu maddenin serbestçe tüketildiği bir ülkede bulunması nedeniyle, kamusal alanda soluma ve saça sinme şeklinde pasif maruziyete uğradığı kanaatindeyiz. Bu sebeplerle yasal sürecin sonuçlanmasının beklenmesini ve yapılan haber ya da yorumlarda masumiyet karinesine hassasiyet gösterilmesini önemle rica ederiz."

Soruşturma kapsamında Melisa Döngel, Cihan Şensözlü, Ezgi Eyüboğlu, Gizem Türedi, Sena Yıldız gibi isimlerin uyuşturucu testleri de pozitif çıkmıştı.