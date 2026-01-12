  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Sokakta 15 dakika kornaya bastı, meydan dayağını yiyip gitti
Gündem

Sokakta 15 dakika kornaya bastı, meydan dayağını yiyip gitti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sokakta 15 dakika kornaya bastı, meydan dayağını yiyip gitti

İstanbul Kağıthane’de bir sokağa giren sürücü hatalı park edilen hafif ticari aracı görünce kornaya basmaya başladı. 15 dakika boyunca kornaya basan sürücüye mahalle sakinleri tepki gösterdi. Mahalleliye küfürle karşılık veren sürücü uzun süre tekme ve yumruklarla darbedildikten sonra aracına binerek gitti.

Kağıthane Çeliktepe Mahallesi’nde 10 Ocak Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında iddiaya göre sürücü aracıyla mahalledeki bir sokağa girdi. Ancak hafif ticari aracın hatalı park edildiğini gören sürücü, sahibinin aracı çekmesi için kornaya basmaya başladı.

Kimsenin aracın yanına gelmemesi üzerine daha da sinirlenen sürücü, yaklaşık 15 dakika boyunca kornaya basınca bina sakinleri duruma tepki gösterdi.

Bunun üzerine sürücü iddiaya göre kendisine tepki gösterenlere küfür etmeye başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sokağa inen bina sakinleri sürücüye tekme ve yumruklarla saldırdı. Boğazı sıkılan sürücünün başı da hatalı park edilen hafif ticari aracın camına vuruldu.

Darbedilen sürücünün babasına ve arkadaşlarına haber vermesi üzerine sokaktaki kavga daha da büyüdü. Tekmeli yumruklu kavganın taraflarını çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırdı.

Olayın ardından dayak yiyen sürücü ve yakınları araçlarına binerek gitti. Hatalı park edilen hafif ticari aracın sahibine ise ulaşılamadı.

 

