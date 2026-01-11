ABD'den Şara'ya YPG ricası: Teröristleri ölümden hamileri kurtardı

TAHSİN HAN

Suriye’de SDG takma adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’li teröristleri, Halep’teki hezimet sonrası ölümden hamisi haydut Amerikalı yetkililer kurtardı.

Suriye ordusunun, terör örgütü PKK/YPG’nin işgalinden kurtardığı Halep’in Şeyh Maksud mahallesinden, teslim alınan 400 terörist önceki gece saatlerinde Genel Güvenlik ve Kızılay araçlarının eşlik ettiğinde bölgeden çıkarıldı. Suriye ordusunun PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG’li teröristlere yönelik düzenlediği başarılı operasyonun ardından Halep’in Şeyh Maksud mahallesinde terör örgütü unsurlarının tahliyesi tamamlandı. Suriye yerel medyasında yer alan bilgilere göre, aralarında yaralıların da bulunduğu yaklaşık 400 terörist, Genel Güvenlik ve Kızılay araçlarının eşlik ettiği 8 otobüsle gece saatlerinde bölgeden çıkarıldı.

TERÖRİST LEŞLERİ VE YARALILAR DA ÇKARILDI

Barzani’ye yakın Rudaw kanalıın haberine göre de YPG’li teröristler Amerika’nın araya girmesiyle tahliye edildi. Rudaw’daki haberde, “Suriye’nin Halep kentinde, mutabakat sonucu mahallede hayatını kaybedenlerin cenazeleri ve yaralılar çıkarıldı. 6 otobüs ve 7 ambulanstan oluşan, yaralıları ve cenazeleri taşıyan konvoy ise YPG işgali altında bulunan Deyr Hafir’a ulaştı. Cenazelerin önce Tabka’ya, ardından Cezire bölgesine götürüleceği kaydedildi. Asayiş güçleri çatışmalarda kaç kişinin hayatını kaybettiğini resmi olarak henüz açıklamadı.

ABDİ, ABD’NİN RİCASINI İŞARET ETTİ

SDG elebaşı Abdi de yaptığı açıklamada ‘Uluslararası tarafların arabuluculuğuyla Halep’teki saldırıları durdurmak için bir anlaşmaya vardık. Bu anlaşma, ateşkesin sağlanmasını ve ölülerin, yaralıların, mahsur kalan savaşçıların Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinden Kuzey ve Doğu Suriye’ye güvenli bir şekilde çıkarılmasını öngörmektedir’ dedi.

ABD Başkanı Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, önceki gün Şam’a giderek Ahmet Şara yönetimiyle görüşüp çatışmaların bitirilmesini talep etmişti. Halep’te ağır yenilgi alan teröristlerin SDG’nin orduya entegrasyonuna şans verilmesi için bırakılmasını rica eden Barack’ın talebini Şam yönetimi de iyi niyet göstergesi olarak kabul etti.