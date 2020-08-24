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Dünya Sokaklarda dahi cesetler vardı... Şimdi vaka sayısı en aza indi! ABD’de çalışan Türk doktor işin sırrını açıkladı
Dünya

Sokaklarda dahi cesetler vardı... Şimdi vaka sayısı en aza indi! ABD’de çalışan Türk doktor işin sırrını açıkladı

Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev alan Radyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Emin Adin, koronavirüs salgını sırasında vakaların patladığı, şimdiyse en aza indiği New York’ta mücadelenin nasıl başarılı olduğunu anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 11:12:00 -
Sokaklarda dahi cesetler vardı... Şimdi vaka sayısı en aza indi! ABD’de çalışan Türk doktor işin sırrını açıkladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, dünyada en çok ABD’yi etkiledi. Ülke genelinde 5 milyon 874 bin 146 kişi koronavirüse yakalandı. 180,604 kişi hayatını kaybederken, 2 milyon 526 bin 479 kişi halen koronavirüsü atlatamadı. 16 bin 717 kişinin durumunun kritik olduğu bildiriliyor. Buna karşın ABD’de virüsün yayılma hızı düştü. Özellikle koronavirüsün ABD’deki merkez üssü olan New York’ta, morgların yetmemesi nedeniyle cesetleri koymak için TIR’lar kullanılmıştı. Şimdiyse New York’ta koronavirüs vakaları en aza indi.

DHA’ya konuşan ABD’deki Yale Tıp Fakültesi Biyomedikal Görüntüleme ve Radyoloji Bölümü’nden Radyoloji Uzmanı  Dr. Mehmet Emin Adin, New York’taki koronavirüs mücadelesinin başarıya ulaşma sürecini anlattı.

“ABD’de üç şey doğru yapıldı”

Salgının başlarında New York’ta sağlık sınırlarının zorlandığını belirten Adin, morgların dolması sebebiyle kamyon morgların kullanıldığını hatırlattı. Salgının ivme kazanarak ABD’yi “tam kalbinden” vurduğunu söyleyen Adin, alınan hızlı önlemler ve oluşturulan kamuoyu sayesinde, New York’un ABD’de en az vaka görünen şehirlerden biri olduğunu söyledi. Üç şeyin doğru yapıldığının altını çizen Dr. Mehmet Emin Adin, “Çok yaygın test, maske zorunluluğu ve mekanlarda sosyal mesafe zorunluluğu. Şu anda  benim yaşadığım yerde hasta sayısı çok düştü. Hatta bizim hastanemizdeki Kovid vaka sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Öyle ki vakaların çok yoğun olduğu dönemde hastanemizdeki yatan hasta sayısı binleri geçmişti.” dedi. Adin, salgın nedeniyle bir dönem üniversitenin spor salonunun sahra hastanesine çevrildiğini belirtti.

ABD’lilerin azami ölçüde kurallara uyduğunu söyleyen Dr. Adin, mekanlarda masa ve sandalyenin eyalet kurallarına göre düzenlendiğini, yerlerinden bir santim bile kımıldatmanın yasak olduğunu söyledi. Adin, her müşterinin ardından boşalan masanın dezenfekte edildiğini söyledi, aynı zamanda siparişlerin temassız bir şekilde verildiğini ifade etti.

“Türkiye en kritik dönemde”

Türkiye’nin salgının başında aldığı hızlı önlemlerin etkili olduğunu söyleyen Dr. Adin, şu anda rehavete kapılan bazı bölgeler olduğunu söyleyerek ülke genelinde salgının yayıldığını vurguladı. Adin, Türkiye’nin salgın sonrası en kritik dönemde olduğunu belirtti.

“Sadece hükümetin aldığı kararlar yetmez”

Pandeminin sadece hükümet tarafından uygulanan yaptırımlarla yenilemeyeceğine vurgu yapan Dr. Adin, “Bu bir takım oyunu. Herkes üzerine düşeni yapmak zorunda. Sadece idari yaptırımların işe yaramadığını ABD örneğinde, sadece halkın hassasiyetinin yeterli olmadığını da Brezilya örneğinde gördük.” dedi.

“Bu bir roket bilimi değil, denklem çok basit”

Koronavirüsün garip bir hastalık olduğunu savunan Adin, bu hastalığın halen tam olarak tanınmadığını söyledi.

Adin sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu bir karmaşık roket bilimi değil neticede. Denklem çok basit: Elini yıka, maskeni tak, mesafenin koru. Bu kadar basit.

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Yorumlar

ÇİNLEN İŞ YAPAN ZENGİNİ DÖVDÜ

dünyadada dövdü 100 YIL ÖNCE OSMALININ İPEKYOLUNU EKONOMİK GELİRİNİ KESEN BATI BUGÜN ÇİN YAPTIĞINI GÖRÜNCE FİRENE BASTI AĞANIN MOKUNUN ÜSTÜNE MOK SIÇILMAZ O ABD Lİ BATILI DEVLETLERE TÜRKİYEYLEN MÜSLÜMALAN DİDİŞMEYİ BIRAKIN MÜSLÜMAN SİZİN NE CANINIZI NEMALINIZI İSTEMİYO SADECE YEYİN İÇİN İSRAFETMEYİNDE GÜZEL GÜZL YAŞAYIN YEGİĞİNİZ İÇTİĞİNİZ DÜNYAYI İÇİNE ETMEYİN
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HERKES KENDİDİR

Kafamı buluyor bu. abd hastalıktan kırıldı neyin başarısı
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