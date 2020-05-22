Sokaklar yine tıklım tıklım! Sokağa çıkma yasağı öncesinde Başkent'ten manzaralar...

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan Ramazan Bayramı tedbirlerine göre 81 il ile bütün ilçelerde bu gece 00:00 itibari le sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak. İçişleri tarafından yayınlanan genelge ile sokağa çıkma yasağının yürürlüğe gireceği Cuma günü, şehir meydanlarında yine ciddi kalabalıklar gözlendi.

Marketler Cumartesi günü 10:00 - 17:00 arası hizmet verecek

23-26 Mayıs tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili yayımlanan genelgeye göre vatandaşları mağdur etmemek için marketler yasağın başlayacağı Cuma gününde 23:00'a kadar açık olacak. Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 23 Mayıs Cumartesi günü de 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması 26 Mayıs Salı günü 24:00'da sona erecek.