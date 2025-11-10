  • İSTANBUL
Sokak Röportajında Şok İfşa: Ekonomiyi kötüleyen adam kumarbaz çıktı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya

Bir sokak röportajında, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı nedeniyle Devleti kötüleyen bir vatandaşa, yanındaki bir kişi tarafından sert bir çıkış geldi. Yaşanan gergin anlar, sosyal medyada hızla yayılarak tartışma konusu oldu.

Vatandaşın Şikayetine Beklenmedik Yanıt

Mikrofona konuşan ve hükümeti eleştiren vatandaşın sözleri üzerine araya giren bir başka kişi, eleştiri yapan şahsı çok yakından tanıdığını iddia ederek şunları söyledi:

"Bu Devleti kötüleyen bu adam var ya! Akşama kadar kumar oynayan bir adam. Yalansa söyle! Kumar oynuyor musun, oynamıyor musun?"

 

Eleştiriyi yapan şahıs, bu suçlamayı reddetmek yerine "Oynuyorum!" diyerek kabul etti.

"Ekmeğini Eve Götürmeyip Kendini Mağdur Ediyor"

Suçlamayı yönelten kişi, bu itirafın ardından tepkisini daha da sertleştirdi. Vatandaşın geçim sıkıntısı şikayetini, kendi sorumsuzluğuna bağlayarak Devleti suçlamasını eleştirdi:

"Devleti kötüleme! Ekmeğini (kazandığını) eve götürmeyip, iddiaya, kumara verip kendi evini mağdur eden adam, Devleti kötülüyor. Senin gibi adamın..." ifadelerini kullandı.

Bu çarpıcı ifşa anı, sokak röportajlarında dile getirilen ekonomik şikayetlerin arka planında kişisel harcama alışkanlıkları ve bağımlılıkların rol oynayıp oynamadığı tartışmasını bir kez daha alevlendirdi. Görüntüler, ekonomik eleştirinin kaynağının her zaman yalnızca sistemsel sorunlar olmadığını, bireysel sorumlulukların da durumu etkileyebileceğini gözler önüne serdi.

Vay vay

Ekonomi çok mu iyi..Ekonomi FAIZ, DOLAR, ENFLASYON bataklığında debelenip duruyor.. Ekonomi iyi olsaydı faizde, enflasyonda dünya ikincisi olur muyduk..Her ay 4 milyar dolar dış borç faizi ödüyoruz, her ay 220 milyar lira iç borcun faizini ödüyoruz...Cezalar, zamlar, vergilerimiz FAİZCİLERE gidiyor...Buna iyi diyorsanız ne diyeyim size...
