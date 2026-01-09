MÜSİAD toplantısında konuştu Şimşek’ten enflasyon tahminini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun bu yılı yüzde 20'nin altında tamamlayabileceğini belirtti.

MÜSİAD'ın düzenlediği "2025 Yılı Değerlendirme ve 2026 Yılı Beklentiler Toplantısı”nda konuşan Şimşek, koşulların dezenflasyonu desteklediğini belirterek şunları kaydetti:

"Enflasyonu düşürmek için elimizdeki bütün enstrümanlarla mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Büyümede bir toparlanma görmekle birlikte potansiyel büyümemize göre büyüme kısa vadede düşük seyredecek. Zayıf dolar dezenflasyonu destekliyor. Düşük petrol fiyatları destekliyor. Hem iç hem dış koşular enflasyonda ilave düşüşü destekliyor. Biz 2026 sonunda yüzde 20'nin düşebilecek miyiz? Geçen seneki bazı şokları yaşamazsak ben olabileceğine samimi bir şekilde inanıyorum. Enflasyonu düşüreceğimize inanıyoruz."

Konuşmasında kiralara değinen Şimşek, bu kalemde hızlı bir düşüş beklediğini belirtti. Bakan Şimşek, "Sosyal konut seferberliği başladı. Son yıllarda ilk defa 1 milyonun üzerine çıkan yapı ruhsatı söz konusu. Bu da yüksek seyreden kira enflasyonunun hızlı bir şekilde gerileyeceğini net şekilde ortaya koyuyor. Konut fiyatıyla kira makası kapanıyor. Bundan sonrası kira enflasyonunda ciddi bir normalleşme beklemek lazım." dedi.