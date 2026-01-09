  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
"Sözcü Gazetesi’nin İmamoğlu’ndan rüşvet aldığı ortaya çıktı!" Kirli algı operasyonu ellerinde patladı: Masa başında yalan rüzgarı! Fahiş aidatlara çözüm geliyor! Son sözü meclis söyleyecek! İzmir’de kooperatif vurgununa bir darbe daha! Başsavcılık Tunç Soyer ve Kaya’nın tahliyesine itiraz etti! Terör sevici İstanbul Barosu’nun terör davasında karar açıklandı! Madalya da taksaydınız... Bornova Belediyesi'ne tepki: Okul inşaatına ruhsat vermeyerek süreci tıkadı CHP eser değil, engel üretiyor ABD'de 5 eyalet sosyal güvenlik fonlarının dondurulduğu gerekçesiyle Trump’a dava açtı Kazan Kaldırdılar 28 yıl sonra rekor geldi! Altına yatırım yapan büyük kazandı Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası! CHP’li Büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçiyor İsrail’den alçak hamle! Komutan Yahya el-Ayaş’ın eşine "sosyal medya" gözaltısı! Haydut Trump öyle demiyor ama! Geçici başkan Rodriguez’den 10 numara oyunculuk
Gündem MÜSİAD toplantısında konuştu Şimşek’ten enflasyon tahminini açıkladı
Gündem

MÜSİAD toplantısında konuştu Şimşek’ten enflasyon tahminini açıkladı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
MÜSİAD toplantısında konuştu Şimşek’ten enflasyon tahminini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Geçen yıl yaşadığımız bazı şokları yaşamazsak, 2026 yılında yüzde 20'nin altına ineceğimize inanıyorum." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun bu yılı yüzde 20'nin altında tamamlayabileceğini belirtti.

MÜSİAD'ın düzenlediği "2025 Yılı Değerlendirme ve 2026 Yılı Beklentiler Toplantısı”nda konuşan Şimşek, koşulların dezenflasyonu desteklediğini belirterek şunları kaydetti:

 

 

"Enflasyonu düşürmek için elimizdeki bütün enstrümanlarla mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Büyümede bir toparlanma görmekle birlikte potansiyel büyümemize göre büyüme kısa vadede düşük seyredecek. Zayıf dolar dezenflasyonu destekliyor. Düşük petrol fiyatları destekliyor. Hem iç hem dış koşular enflasyonda ilave düşüşü destekliyor. Biz 2026 sonunda yüzde 20'nin düşebilecek miyiz? Geçen seneki bazı şokları yaşamazsak ben olabileceğine samimi bir şekilde inanıyorum. Enflasyonu düşüreceğimize inanıyoruz."

 

 

Konuşmasında kiralara değinen Şimşek, bu kalemde hızlı bir düşüş beklediğini belirtti. Bakan Şimşek, "Sosyal konut seferberliği başladı. Son yıllarda ilk defa 1 milyonun üzerine çıkan yapı ruhsatı söz konusu. Bu da yüksek seyreden kira enflasyonunun hızlı bir şekilde gerileyeceğini net şekilde ortaya koyuyor. Konut fiyatıyla kira makası kapanıyor. Bundan sonrası kira enflasyonunda ciddi bir normalleşme beklemek lazım." dedi.

Bakan Şimşek açıkladı: "En yüksek seviyesine ulaştı"
Bakan Şimşek açıkladı: “En yüksek seviyesine ulaştı”

Ekonomi

Bakan Şimşek açıkladı: “En yüksek seviyesine ulaştı”

Bakan Şimşek’ten flaş enflasyon açıklaması
Bakan Şimşek’ten flaş enflasyon açıklaması

Ekonomi

Bakan Şimşek’ten flaş enflasyon açıklaması

2025 nasıl geçti, 2026 nasıl olacak? Şimşek’ten ekonomide yılın değerlendirmesi
2025 nasıl geçti, 2026 nasıl olacak? Şimşek’ten ekonomide yılın değerlendirmesi

Ekonomi

2025 nasıl geçti, 2026 nasıl olacak? Şimşek’ten ekonomide yılın değerlendirmesi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

MİLLET

ne kirası düşmesi ne enflasyon gerilemesi

MİLLET

Ne enflasyon düşmesi bir litre sıfı yağ 100₺ en düşük kıra 30000₺
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23