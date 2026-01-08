  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bay Kemal'in Silivri şifreleri: Evlat, hançer, hırsız! Herkesi ziyaret etti, Ekrem’in adını bile anmadı

Suriye’de son durum ne? Türkiye’den net mesajlar

Destici’nin Gülben Ergen’e başörtüsü kızgınlığı geçmedi: Sanatçı değil, ne olduğu ortada

Suriye ordusu PKK-SDG’nin askeri noktalarını bombaladı

Rusya'dan Batı'ya 'meşru hedef' resti: Ukrayna'ya giren her yabancı birlik vurulacak!

TPAO ile ESSO Exploration arasında mutabakat zaptı Enerjide yeni hamle

‘İtiraf etmeye cesaret edemiyorduk’ dedi ve açıkladı! Türkiye artık ABD'nin iradesine meydan okuyor

Elli fırtınası Almanya’yı dondurdu: Hayat felç oldu

En düşük emekli aylığı için yeni gelişme: Düzenleme yarın Meclis'e geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı duyurdu: 500 bin liralık tazminat davası açıldı
Gündem Öldü diyenlere kapak olsun: Şara sahada, PKK-SDG’nin ininde!
Gündem

Öldü diyenlere kapak olsun: Şara sahada, PKK-SDG’nin ininde!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Öldü diyenlere kapak olsun: Şara sahada, PKK-SDG’nin ininde!

Günlerdir "öldü", "vuruldu" veya "kaçtı" diyerek kirli bir dezenformasyon yürüten şer odaklarının yalanları, paylaşılan son görüntülerle bir kez daha ellerinde patladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Halep’te PKK-SDG’li teröristlerin kökünü kazıyan büyük operasyonu bizzat komuta ettiği anlarla dünyaya mesaj verdi.

Halep'te terör örgütü pkk-sdg işgali altındaki mahalleleri temizlemek için düğmeye basan Şara’nın, operasyondan birkaç gün önce komuta merkezindeki görüntüleri yayınlandı.

 

Terör inlerine yönelik darbeyi bizzat yönetti

Görüntülerde oldukça dinç ve kararlı olduğu gözlenen Şara’nın, masadaki haritalar üzerinden birliklere talimatlar yağdırdığı ve operasyonun her aşamasını titizlikle takip ettiği görülüyor.

 

İha görüntülerini anlık takip etti

Komuta merkezinde kurmaylarıyla bir araya gelen Ahmed Şara, insansız hava araçları (iha) tarafından kaydedilen anlık görüntüleri dev ekranlardan izleyerek terör hedeflerinin imha edilme sürecini yönetti. Telefon trafiğiyle sahadaki komutanlardan bilgi alan Şara’nın, terör odaklarına karşı "tavizsiz ilerleyiş" emri verdiği bildirildi.

Algı operasyonları çöktü

Söz konusu görüntüler, bölgedeki terör destekçisi medyanın "Şara saf dışı kaldı" şeklindeki hayallerini suya düşürdü. Operasyonun başarıyla ilerlediği ve pkk/sdg’li teröristlerin Şara’nın bizzat yönettiği bu çelikten irade karşısında çil yavrusu gibi dağılarak teslim olmaya devam ettiği belirtiliyor. Saha kaynakları, bu görüntülerin yayınlanmasının terör örgütü içinde büyük bir moral çöküntüsüne yol açtığını aktarıyor.

Suikast iddialarına markette yanıt: Ahmed Şara Şam sokaklarında görüntülendi!
Suikast iddialarına markette yanıt: Ahmed Şara Şam sokaklarında görüntülendi!

Dünya

Suikast iddialarına markette yanıt: Ahmed Şara Şam sokaklarında görüntülendi!

İyice sıkışan PKK-SDG’li teröristler Suriye güçlerine teslim olmak zorunda kaldı! İşte o görüntüler
İyice sıkışan PKK-SDG’li teröristler Suriye güçlerine teslim olmak zorunda kaldı! İşte o görüntüler

Gündem

İyice sıkışan PKK-SDG’li teröristler Suriye güçlerine teslim olmak zorunda kaldı! İşte o görüntüler

Suriye’deki operasyondan rahatsız oldular! İstanbul'da PKK yandaşları Polisimize saldırdı: Terör sevici alçaklara geçit yok!
Suriye’deki operasyondan rahatsız oldular! İstanbul'da PKK yandaşları Polisimize saldırdı: Terör sevici alçaklara geçit yok!

Gündem

Suriye’deki operasyondan rahatsız oldular! İstanbul'da PKK yandaşları Polisimize saldırdı: Terör sevici alçaklara geçit yok!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Hay maşallah

Halit

Masallah türk ihalari sahada
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23