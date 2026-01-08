Öldü diyenlere kapak olsun: Şara sahada, PKK-SDG’nin ininde!

Halep'te terör örgütü pkk-sdg işgali altındaki mahalleleri temizlemek için düğmeye basan Şara’nın, operasyondan birkaç gün önce komuta merkezindeki görüntüleri yayınlandı.

Terör inlerine yönelik darbeyi bizzat yönetti

Görüntülerde oldukça dinç ve kararlı olduğu gözlenen Şara’nın, masadaki haritalar üzerinden birliklere talimatlar yağdırdığı ve operasyonun her aşamasını titizlikle takip ettiği görülüyor.

İha görüntülerini anlık takip etti

Komuta merkezinde kurmaylarıyla bir araya gelen Ahmed Şara, insansız hava araçları (iha) tarafından kaydedilen anlık görüntüleri dev ekranlardan izleyerek terör hedeflerinin imha edilme sürecini yönetti. Telefon trafiğiyle sahadaki komutanlardan bilgi alan Şara’nın, terör odaklarına karşı "tavizsiz ilerleyiş" emri verdiği bildirildi.

Algı operasyonları çöktü

Söz konusu görüntüler, bölgedeki terör destekçisi medyanın "Şara saf dışı kaldı" şeklindeki hayallerini suya düşürdü. Operasyonun başarıyla ilerlediği ve pkk/sdg’li teröristlerin Şara’nın bizzat yönettiği bu çelikten irade karşısında çil yavrusu gibi dağılarak teslim olmaya devam ettiği belirtiliyor. Saha kaynakları, bu görüntülerin yayınlanmasının terör örgütü içinde büyük bir moral çöküntüsüne yol açtığını aktarıyor.