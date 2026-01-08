  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bay Kemal'in Silivri şifreleri: Evlat, hançer, hırsız! Herkesi ziyaret etti, Ekrem’in adını bile anmadı

Suriye’de son durum ne? Türkiye’den net mesajlar

Destici’nin Gülben Ergen’e başörtüsü kızgınlığı geçmedi: Sanatçı değil, ne olduğu ortada

Suriye ordusu PKK-SDG’nin askeri noktalarını bombaladı

Rusya'dan Batı'ya 'meşru hedef' resti: Ukrayna'ya giren her yabancı birlik vurulacak!

TPAO ile ESSO Exploration arasında mutabakat zaptı Enerjide yeni hamle

‘İtiraf etmeye cesaret edemiyorduk’ dedi ve açıkladı! Türkiye artık ABD'nin iradesine meydan okuyor

Elli fırtınası Almanya’yı dondurdu: Hayat felç oldu

En düşük emekli aylığı için yeni gelişme: Düzenleme yarın Meclis'e geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı duyurdu: 500 bin liralık tazminat davası açıldı
Gündem Terör hamisi ABD'den PKK-SDG'yi kurtarma operasyonu: Tom Barrack yine sahneye çıktı!
Gündem

Terör hamisi ABD'den PKK-SDG'yi kurtarma operasyonu: Tom Barrack yine sahneye çıktı!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Terör hamisi ABD'den PKK-SDG'yi kurtarma operasyonu: Tom Barrack yine sahneye çıktı!

Suriye ordusunun Halep'te başlattığı kararlı harekatla inleri başına yıkılan PKK-SDG'li teröristlerin imdadına yine "efendileri" yetişti. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, teröristlerin Eşrefiye ve Şeyh Maksud’da köşeye sıkışması üzerine apar topar bir açıklama yaparak, "endişeliyiz" nakaratına sarıldı.

Kirli ittifakı itiraf etti: "10 Mart anlaşması ölmedi"

Barrack, yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütü PKK-SDG ile Suriye hükümeti arasında 10 Mart’ta imzalanan ancak teröristlerin ihanetiyle rafa kalkan "entegrasyon" anlaşmasını yeniden hortlatmaya çalıştı. Anlaşmanın başarıyla sonuçlanmasının eşiğinde olduklarını iddia eden Barrack, Suriye güçlerinin operasyonlarıyla darmadağın olan terör yapısını, "ulusal uzlaşı" kılıfı altında meşrulaştırma çabasına girişti.

Teröristi sivil, operasyonu "çatışma" gibi pazarladı

Suriye devletinin topraklarını terörden temizleme hakkını görmezden gelen Barrack, tüm taraflara "düşmanlıklara ara verin" çağrısı yaparak PKK-SDG’ye nefes aldırmak istediğini açıkça belli etti. Katil İsrail ile yapılan görüşmeleri "bölgesel barış" olarak niteleyen ABD’li temsilci, bölge halkına kan kusturan terör örgütünü korumak için "insani değerler" ve "hoşgörü" gibi süslü kavramların arkasına sığındı.

"Yıkıcı dış güçler" diyerek hedef şaşırttı

Kendi ülkesi bölgeye binlerce tır silah yığmamış gibi konuşan Barrack, ilerlemeyi baltalamak isteyen "yıkıcı dış güçlerden" bahsederek tam bir pişkinlik örneği sergiledi. Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD’nin temsilcisi, Halep’teki terör varlığına son verilmesini "istikrarsızlık" olarak tanımlarken, Suriye’nin yeni sayfasının "işbirliği" ile yazılması gerektiğini savunarak terör örgütünü Şam yönetimine dayatmaya çalıştı.

Suriye’de son durum ne? Türkiye’den net mesajlar
Suriye’de son durum ne? Türkiye’den net mesajlar

Gündem

Suriye’de son durum ne? Türkiye’den net mesajlar

İyice sıkışan PKK-SDG’li teröristler Suriye güçlerine teslim olmak zorunda kaldı! İşte o görüntüler
İyice sıkışan PKK-SDG’li teröristler Suriye güçlerine teslim olmak zorunda kaldı! İşte o görüntüler

Gündem

İyice sıkışan PKK-SDG’li teröristler Suriye güçlerine teslim olmak zorunda kaldı! İşte o görüntüler

Suriye’deki operasyondan rahatsız oldular! İstanbul'da PKK yandaşları Polisimize saldırdı: Terör sevici alçaklara geçit yok!
Suriye’deki operasyondan rahatsız oldular! İstanbul'da PKK yandaşları Polisimize saldırdı: Terör sevici alçaklara geçit yok!

Gündem

Suriye’deki operasyondan rahatsız oldular! İstanbul'da PKK yandaşları Polisimize saldırdı: Terör sevici alçaklara geçit yok!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Aydın

Haber başlığı cuk oturmuş
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23