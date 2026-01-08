Terör hamisi ABD'den PKK-SDG'yi kurtarma operasyonu: Tom Barrack yine sahneye çıktı!

Kirli ittifakı itiraf etti: "10 Mart anlaşması ölmedi"

Barrack, yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütü PKK-SDG ile Suriye hükümeti arasında 10 Mart’ta imzalanan ancak teröristlerin ihanetiyle rafa kalkan "entegrasyon" anlaşmasını yeniden hortlatmaya çalıştı. Anlaşmanın başarıyla sonuçlanmasının eşiğinde olduklarını iddia eden Barrack, Suriye güçlerinin operasyonlarıyla darmadağın olan terör yapısını, "ulusal uzlaşı" kılıfı altında meşrulaştırma çabasına girişti.

Teröristi sivil, operasyonu "çatışma" gibi pazarladı

Suriye devletinin topraklarını terörden temizleme hakkını görmezden gelen Barrack, tüm taraflara "düşmanlıklara ara verin" çağrısı yaparak PKK-SDG’ye nefes aldırmak istediğini açıkça belli etti. Katil İsrail ile yapılan görüşmeleri "bölgesel barış" olarak niteleyen ABD’li temsilci, bölge halkına kan kusturan terör örgütünü korumak için "insani değerler" ve "hoşgörü" gibi süslü kavramların arkasına sığındı.

"Yıkıcı dış güçler" diyerek hedef şaşırttı

Kendi ülkesi bölgeye binlerce tır silah yığmamış gibi konuşan Barrack, ilerlemeyi baltalamak isteyen "yıkıcı dış güçlerden" bahsederek tam bir pişkinlik örneği sergiledi. Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD’nin temsilcisi, Halep’teki terör varlığına son verilmesini "istikrarsızlık" olarak tanımlarken, Suriye’nin yeni sayfasının "işbirliği" ile yazılması gerektiğini savunarak terör örgütünü Şam yönetimine dayatmaya çalıştı.