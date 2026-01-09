Suriye ordusu Halep’te ilerliyor: Eşrefiye Mahallesi’nde kontrol sağlandı!

Suriye’nin kuzeyindeki Halep kentinde, Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye kolu olan SDG unsurları arasındaki çatışmalar şiddetini artırıyor.

Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, ordu birliklerinin Eşrefiye Mahallesi genelinde yürüttüğü operasyonlarla kritik noktaları ele geçirdiği belirtildi. Bölgedeki ilerleyişin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

İÇ GÜVENLİK GÜÇLERİ TEMİZLENEN BÖLGELERE KONUŞLANIYOR

Bakanlık, terör örgütü SDG unsurlarının çekilmek zorunda kaldığı noktalarda güvenliği kalıcı hale getirmek amacıyla İç Güvenlik Güçleri’nin bölgeye yerleştirildiğini aktarırken; operasyonların orduyla tam koordinasyon içinde yürütüldüğünü bildirdi. Açıklamada, operasyon önceliğinin sivil halkın güvenliğini korumak ve bölgeyi terörden tamamen arındırmak olduğu ifade edildi. Operasyonların Şeyh Maksud Mahallesi’ni de kapsayacak şekilde genişletileceği belirtilerek, örgüt üyelerine "silah bırak ve teslim ol" çağrısı yapıldı.

SDG SAFLARINDA ÇÖZÜLME: ÇOK SAYIDA TERÖRİST FİRAR ETTİ

Halep Valisi Azzam el-Gharib, sahadaki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki çatışmalar sırasında terör örgütü mensupları arasında panik yaşandığını belirtti. Vali el-Gharib, örgüt üyelerinin bir kısmının bölgeyi terk ettiğini, bir kısmının ise firar ettiğini açıkladı. Güvenlik güçlerinin tahliye edilen vatandaşların evlerine dönüşünü sağlamak için hazırlık yaptığını belirten Vali, "Halep istikrar yolunda yeni bir adım atıyor" dedi.

VATANDAŞLARA "RESMİ TALİMATI BEKLEYİN" UYARISI

Bölge halkına seslenen Vali el-Gharib, güvenlik operasyonları tamamen bitene kadar dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlardan geri dönüş konusunda acele etmemelerini rica eden Vali, "Halkımızdan talimatlara uymalarını bekliyoruz. Eve dönüş süreci, resmi platformlar üzerinden yayımlanacak talimatlarla düzenli bir şekilde gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.