Trump’tan kartellere kara operasyonu mesajı: Meksika ile askeri gerilim tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada ülkesinin güvenlik güçlerinin uyuşturucu kartellerini hedef alarak Meksika’da kara operasyonlarına başlayacağını duyurdu.

Trump, Fox News’te yayınlanan Sean Hannity ile röportajında, “Artık karteller konusunda kara hedeflerini vurmaya başlıyoruz. Karteller Meksika’yı yönetiyor,” dedi.

Trump, planlanan kara saldırılarının zamanlaması ve kapsamına ilişkin ayrıntı vermedi. Ancak Meksika hükümetinin onayı olmadan yapılacak herhangi bir askeri operasyon, uluslararası hukukun ihlali anlamına geliyor ve ABD’nin uzun süredir müttefiki olan Meksika’ya yönelik emsalsiz bir müdahale olarak değerlendiriliyor.

Açıklama, ABD özel kuvvetlerinin Venezuela’nın başkenti Karakas’ta düzenlediği ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kaçırılmasıyla sonuçlanan operasyonun ardından geldi. Maduro, ABD’de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanmak üzere New York’a götürülmüştü.

Trump yönetimi, eylül ayından bu yana uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan teknelere yönelik deniz operasyonlarında 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Trump ayrıca Venezuela’da bu teknelerin yanaştığı bir tesisin de ABD tarafından vurulduğunu söylemişti.

KARA OPERASYONLARININ HEDEFİ NE OLACAK?

Meksika’daki kartellere yönelik kara operasyonları, ABD’nin bölgede bugüne kadarki askeri angajmanını önemli ölçüde genişletmesi anlamına geliyor.

Ülkedeki en güçlü iki suç örgütü olan Sinaloa Karteli ile Jalisco Yeni Nesil Karteli, geniş coğrafi alanları kontrol ediyor. Bu iki yapı arasındaki çatışmaların geçen yıl 30 binden fazla kişinin ölümüne yol açtığı belirtiliyor.

Trump, Şubat 2025’te altı Meksika kartelini “yabancı terör örgütü” ilan etmişti.

Meksika yönetimi bu kararı, ülkenin egemenliğine yönelik bir tehdit olarak değerlendirmiş ve askeri müdahaleye zemin hazırlayabileceği gerekçesiyle sert tepki göstermişti.

Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, ABD askerlerinin Meksika topraklarında görev yapmasına kesin olarak karşı çıktıklarını defalarca dile getirdi. Sheinbaum, Amerika kıtasının herhangi bir ülkenin 'hakimiyet alanı' olmadığını vurgulayarak Washington’un yaklaşımını eleştirdi.

Trump ise pazar günü yaptığı açıklamada, ABD birliklerinin kartellere karşı konuşlandırılması yönündeki talebini Sheinbaum’a ilettiğini ancak bu teklifin reddedildiğini söyledi.