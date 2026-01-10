Suudi Arabistan'da Kylian Mbappe, Barcelona'ya karşı oynayacak: Gönülleri fetheden isim bunu yazdı! İlgili şok olay

Atletico Madrid ile oynanan yarı final karşılaşmasında dizindeki sakatlık nedeniyle kadroya alınmayan Fransız forvet, hızlı bir iyileşme süreci geçirdi ve cuma günü Cidde’ye gidecek. Şehir derbisinde alınan zorlu 2-1’lik galibiyetin ardından konuşan Xabi Alonso, kulübün en golcü oyuncusunun yeniden ayağa kalktığını ve sezonun ilk olası kupasında takıma katkı vermeye hazır olduğunu açıkladı. “Yarın seyahat edecek ve oynayacak durumda olup olmadığına bakacağız,” diyen Alonso, Kral Abdullah Stadyumu’ndaki maç sonrası basın toplantısında şunları söyledi: “Durumu çok daha iyi, antrenmanlara çıktı ve hisleri olumlu. Oynama ihtimali, şu anda kadroda bulunan diğer oyuncularla aynı.” Bu gelişme, Alonso’nun da itiraf ettiği gibi şu anda “uçuşta” olan Barcelona cephesi için ciddi bir endişe kaynağı olacak. Mbappe ile güçlenen bir Madrid hücumuna karşı oynamak, finalin tüm dengesini değiştiriyor. Alonso, Fransız yıldızın dönüşü sorulduğunda durumu kısa ve net bir şekilde özetledi: “Maç farklı olacak.” Mbappe’nin yokluğunda Real Madrid’in, dirençli Atletico savunmasına karşı sahneye çıkacak bir lidere ihtiyacı vardı ve bu rolü Federico Valverde üstlendi. Uruguaylı orta saha oyuncusu, maçın henüz ikinci dakikasında attığı, adeta imzası haline gelen sert şutla kilidi açtı. Bu bireysel yetenek anı, galibiyetin da tonunu belirledi. 27 yaşındaki oyuncunun enerjisi, savunmadaki çalışkanlığı ve teknik kalitesi, küçük detayların belirleyici olduğu mücadelede fark yarattı. Alonso, Valverde için övgü dolu sözler sarf etti: “Fede harika bir maç çıkardı,” diyen Alonso, sözlerini şöyle sürdürdü: “Attığı gol, yaptığı asist, sahaya yansıttığı karakter, takım arkadaşlarıyla olan uyumu, savunmadaki yoğunluğu… O rekabetçi gene sahip.” Valverde’nin golü, teknik direktörü tarafından “klasik bir Fede golü” olarak tanımlandı. Kaleciye şans tanımayan güçlü bir vuruştu. Ancak teknik heyeti asıl etkileyen, yalnızca gol değil, orta sahadaki liderliğiydi. Atletico’nun baskı kurduğu anlarda takımın “direnmek” zorunda kaldığı bölümlerde, Valverde’nin oyunu ileri taşıması ve kritik ikili mücadeleleri kazanması hayati önem taşıdı. “Goller onun için en önemli şey değil ama ona enerji veriyor,” diye ekledi Alonso. “Gerçekten etkileyici bir vuruştu.” Fiziksel mücadeleyi kazanmak Real Madrid’in Atletico Madrid karşısında aldığı galibiyet hiç de kolay olmadı. Yüksek tempo, sert ikili mücadeleler ve savunmada direnç gerektiren bir maç oynandı. Xabi Alonso’ya göre, pazar günü Barcelona’yı geçebilmek için de bu özellikler hayati olacak. Teknik direktör, Valverde’nin erken golünün maçın gidişatını değiştirdiğini kabul ederken, Atletico’nun beraberlik için bastırdığı anlarda takımının “acı çekmeyi” nasıl başardığından da memnun kaldı. “Amacımız finale çıkmaktı. Çok çekişmeli bir yarı final oynadık,” diyen Alonso, maçı şöyle değerlendirdi: