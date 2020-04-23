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Aktüel

Sokak hayvanlarına yiyecek

Kütahya Belediyesi, Covid-19 salgını sebebiyle besin kaynağı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını unutmuyor.

2020-04-23 10:54:41 -
Sokak hayvanlarına yiyecek

Kütahya Belediyesi, Covid-19 salgını sebebiyle besin kaynağı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını unutmuyor.


Korona virüs Covid-19 salgını nedeniyle sosyal izolasyonun sağlaması için gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi ve yiyecek, içecek servisi yapılan işletmelerin tüketim kapasitesinin düşmesi sebebiyle, yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanlarının aç kalmaması için seferber olan Kütahya Belediyesi, Doğa ve Hayvan Severler Derneği’ne 2 ton mama desteğinde bulundu.


Destekleri sebebi ile Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden’e teşekkürlerini sunan Dernek Başkanı Sunay Birsen, Kütahya Belediyesi’nin bu zor günlerde yaptığı mama yardımları ile sokak hayvanlarının umudu olmaya devam ettiğini ifade etti.


Kütahya Belediyesi Başkan Yardımcısı Salih Özden ise, sokak hayvanları için şehrin farklı noktalarında bulunan beslenme odaklarının yenilendiğini ve söz konusu noktalara yiyecek ve su bırakılıp, gerekli tıbbi ihtiyaçların karşılandığını belirtti.

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