Sokak hayvanlarına "anne şevkati" ile bakıyorlar

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Bursa'da, Patileri ve Doğayı Sevenler Koruyanlar ve Yaşatanlar Derneği (Patisev Derneği) kuran kadınlar, üç çiftlikte 3 bine yakın sokak hayvanına bakıyor.

Kentte uzun yıllardır sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenen Mefaret Özmez, Sonay İleri ve Beyza Gurbetçi, birkaç ay önce bir araya gelerek Patisev Derneğini kurdu.

Büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu dernek üyeleri, Nilüfer ilçesinde kurdukları 3 çiftlikte sokak hayvanlarının bakımıyla ilgileniyor.

Yaralı olanların tedavi edilmesini sağlayan, onlara evlerinde yaptıkları mamaları elleriyle yedirerek anne şefkatiyle yaklaşan kadınlar, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesinde de önemli rol üstleniyor.

Dernek Başkanı 2 çocuk annesi Mefaret Özmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 bin sokak hayvanının her türlü ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Hayvanları sahiplendirerek onları güzel bir yuvaya kavuşturduklarında çok mutlu olduklarını anlatan Özmez, şunları kaydetti:

"20 yıldır hayvanlarla iç içeyim. Barınağa geldiğimde, kapıda karşılandığımda hayatımın en mutlu anlarını yaşıyorum. Bu dünyada herkesin hayvan sevgisini tatması lazım. Evimde de kedi ve köpek besliyorum. Hayvanlara gönüllü annelik yapıyoruz. Bazen elimize doğum yapanlar bile oluyor. Belirli bir zamandan sonra adeta onların annesi olduk. Onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz."

Dernek kurucularından 2 çocuk annesi Sonay İleri de özel bir şirkette mali işler sorumlusu olarak çalıştığını ve 20 yıldır hayvan beslediğini belirtti.

Zor durumdaki hayvanlara yardım ettiklerini dile getiren İleri, "Burası bizim için de rehabilitasyon merkezi gibi. Hayvanların bizi görünce sevinmesi bizi çok mutlu ediyor. Yemekler yapıyoruz, mamalar topluyoruz. Yemekten önce sevilmek istiyorlar. Barınağın kapısından girer girmez 1 saat onları seviyoruz. Ondan sonra beslemeye geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dernek kurucularından Beyza Gurbetçi de yaklaşık 4 yıl önce hayvanlarla ilgilenmeye başladığını anlattı.

Gurbetçi, hayvanlara bakmanın kendisini mutlu ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kendi çocuklarım kadar onları da kıymetli görüyorum. 2 oğlum var. Onlar büyüdü ve kendi ihtiyaçlarını görebiliyor. Sokak hayvanlarının ise bakıma ihtiyacı var. Sokak hayvanları hep bizim çocuğumuz gibi kalacak. Barınağa geldiğimizde hayvanların koşarak yanımıza gelmesi bize inanılmaz huzur veriyor."

Dernek üyelerinden Serap Mumcu da sokak hayvanlarıyla aralarında güçlü bağ oluştuğunu vurguladı.

Kızının kendisine bazen "Sokak hayvanlarını benden daha çok seviyorsun." dediğini anlatan Mumcu, onları kendi çocuğundan ayrı görmediğini ifade etti.

Mumcu, "Sadece barınakta değil yolda gördüğüm hayvanları da besliyorum. Onların mutlu olduğunu görmek bizi de mutlu ediyor." dedi.