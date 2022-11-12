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Yerel Sokağa terk edilmiş bebek bulundu
Yerel

Sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Konya'nın Karatay ilçesinde sokağa terk edilmiş bir kız bebeği bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 14:42:00 -
Sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Kerimdede Mahallesi'nde, ara sokaktan gelen bebek sesini duyanlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Henüz birkaç gün önce doğduğu belirlenen kız bebek, ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürüldü.

Yeni doğan yoğun bakımında müşahedeye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise bebeği bırakan kişi veya kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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