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Aktüel Sokağa çıkma yasağının uzatıldığı Gazze Şeridi'nde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Aktüel

Sokağa çıkma yasağının uzatıldığı Gazze Şeridi'nde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-08-27 19:19:12 -
Sokağa çıkma yasağının uzatıldığı Gazze Şeridi'nde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

KUDÜS (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağının uzatıldığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bugün 14 yeni vaka daha tespit edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 14 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle birlikte bölgedeki toplam vaka sayısının 152'ye yükseldiği belirtildi.

Aktif vaka sayısının 77 olduğu ve bunlardan 40'ının yerleşim bölgelerinde, 37'sinin ise Gazze'deki karantina merkezlerinde tespit edildiği ifade edildi.

Salgının başladığı mart ayından bu yana virüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği, 72 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

- Virüsün karantina merkezlerinin dışına sıçraması endişeleri artırdı

Sağlık Bakanlığı, 365 kilometre karelik alandan oluşan ve 2 milyona yakın insanın yaşadığı Gazze Şeridi'nde Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için yurt dışından ve işgal altındaki Batı Şeria'dan gelenler için karantina merkezleri oluşturmuştu.

Dışardan gelenler bu karantina merkezlerinde 21 gün boyunca gözlem altına tutulduktan sonra yerleşim bölgelerine gönderiliyordu.

Bu önlem sayesinde Gazze'de uzun süre virüsün yayılması engellense de Sağlık Bakanlığı pazartesi korkulan haberi açıkladı.

Bakanlık, Gazze'deki bir mülteci kampında yaşayan aynı aileden 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif olduğunu duyurdu.

Bu gelişme üzerine pazartesi akşamından itibaren Gazze Şeridi'nde 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Karantina merkezleri dışında dün de yeni vakalar tespit edilmesi üzerine sokağa çıkma yasağı 3 gün daha uzatıldı.

Uzmanlar, Kovid-19'un karantina merkezleri dışına yayılması nedeniyle Gazze'deki durumun oldukça endişe verici olduğunu dile getiriyor.

İsrail, 13 yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'ni kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor ve aktif vaka sayısının daha da artması durumunda bölgedeki hastanelerin yetersiz kalacağı ifade ediliyor.

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