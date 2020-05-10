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Yerel

Sokağa çıkma yasağını delmek için kargo aracını kullananların gittiği yer pes dedirtti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir aile, sokağa çıkma yasağı nedeniyle, misafirliğe gitmek için kargo aracını kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 09:37:00 - 2020-05-10 09:41:16
Sokağa çıkma yasağını delmek için kargo aracını kullananların gittiği yer pes dedirtti

Ankara'nın Yenimahalle İlçesi İlkyerleşim Mahallesi'nde özel bir kargo şirketine ait aracın sokağa çıkma serbestliği durumundan faydalanan 8 kişilik bir grup vatandaş misafirliğe gitti.

Kargo şirketinin aracını kullanan 8 kişilik grup, sosyal mesafe kurallarına aldırış etmeden kaçak yolculuk yaptı. Kargo aracından inen 8 kişi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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Yorumlar

sizofren savar

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