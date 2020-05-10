Sokağa çıkma yasağını delmek için kargo aracını kullananların gittiği yer pes dedirtti
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir aile, sokağa çıkma yasağı nedeniyle, misafirliğe gitmek için kargo aracını kullandı.
Ankara'nın Yenimahalle İlçesi İlkyerleşim Mahallesi'nde özel bir kargo şirketine ait aracın sokağa çıkma serbestliği durumundan faydalanan 8 kişilik bir grup vatandaş misafirliğe gitti.
Kargo şirketinin aracını kullanan 8 kişilik grup, sosyal mesafe kurallarına aldırış etmeden kaçak yolculuk yaptı. Kargo aracından inen 8 kişi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.