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Yaşam Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Sokağa çıkma yasağı saatleri
Yaşam

Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Sokağa çıkma yasağı saatleri

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri | Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Vatandaşlar bu hafta uygulanan yasağın saat kaçta ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-18 16:13:00 -
Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Sokağa çıkma yasağı saatleri

Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüse karşı büyük bir savaş veriyor. Ülkemizde artan vakalar sebebiyle kısmi kapanma dönemi başladı. Bu sebeple hafta içi ve hafta sonu yasakları uygulanıyor. Milyonlarca kişi sokağa çıkma yasağının sona ereceği gün ve saati merak ediyor. Saat kaçtan sonra dışarı çıkabiliriz?

Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Sokağa çıkma yasağı saatleri

16 Nisan Cuma akşamı saat 19.00’da başlayan sokağa çıkma yasağı 19 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek. 81 ilde hafta içi 19.00-05.00 saatleri arasında da yasaklar devam edecek.

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