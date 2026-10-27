Gümüşhane'de kartpostallık manzaralar: Sonbaharın renkleri arasında yürüyüş!
Gümüşhane'de 20 doğa tutkunu, sonbaharın renkleri arasında Torul'un Yurt köyünden Kürtün'ün Aşağı Karadere köyüne uzanan yaklaşık 20 kilometrelik parkurda yürüdü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Gümüşhane'de 20 doğa tutkunu, sonbaharın renkleri arasında Torul'un Yurt köyünden Kürtün'ün Aşağı Karadere köyüne uzanan yaklaşık 20 kilometrelik parkurda yürüdü.
Gümüşhane'de 20 sporcunun katılımıyla Torul ilçesine bağlı Yurt köyünden Kürtün ilçesine bağlı Aşağı Karadere köyüne yürüyüş düzenlendi. Sarı, kızıl ve yeşilin iç içe geçtiği ormanlardan geçen sporcular, Sarıç Dağı'nın yamaçlarındaki yaylalara çıktı. Gümüşhane'de sonbahar rotasını Yurt'tan Karadere'ye uzatan doğaseverler, baraj manzaralarının eşlik ettiği yaklaşık 20 kilometrelik parkuru Aşağı Karadere köyünde tamamladı.
ROTA YAYLAYA DÖNDÜ Yurt köyünün Soğukçeşme mevkiinden yürüyüşe başlayan sporcular, Gugule Sırtı'nda mola verdi. Grup, daha yatay ilerleyen güzergâh yerine bu kez kentin simge zirvelerinden Sarıç Dağı'nın yamaçlarına yönelerek yaylalara çıkmaya karar verdi. Orman içindeki eğimli patikalardan yükselen doğaseverler, yaklaşık 2 bin metre rakımdaki Zaga Yaylası ile Karadere Yaylası'na ulaştı. Yükseldikçe farklı açılardan vadiyi izleyen sporcular, sonbaharın orman örtüsündeki değişimine tanıklık etti.
"45 YIL ÖNCESİNE GİTTİM" Yurt köyünde doğup büyüyen Emine Özengi için yürüyüş, çocukluk anılarını yeniden hatırladığı bir yolculuğa dönüştü. İki yıldır köyüne gelemediğini söyleyen Özengi, 10 yaşına kadar burada yaşadığını anlattı.
Özengi, "İki senedir köyüme gelmiyordum. Bir vesile oldu, çok güzeldi. Çocukluğumun ilk 10 yılı burada geçti. Kendimi 45 yıl öncesinde buldum. Çok güzel anıları tazeledim. Orman, manzara, ekip ve arkadaşlar çok güzeldi." dedi.
Sonbaharın renklerinden etkilendiğini vurgulayan Özengi, "Bugün doğada bütün renkleri görebildik: Yeşil, sarı, kırmızı. Bir de o gazellerin, yaprakların arasında mantarlar vardı. Çok güzeldi." sözleriyle gözlemlerini paylaştı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23