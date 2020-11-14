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Korona Virüs Sokağa çıkma yasağı olur mu? | Sokağa çıkma yasağı ne zaman?
Korona Virüs

Sokağa çıkma yasağı olur mu? | Sokağa çıkma yasağı ne zaman?

Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı olacak? | Koronavirüs salgınında vaka sayıları artmaya başladı. Pek çok ülke sokağa çıkma, 14 gün kapatma gibi uygulamaları başlattı. Milyonlarca vatandaş Türkiye'de de benzer bir durumun yaşanıp yaşanmayacağını araştırıyor. Peki, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak mı? | Sokağa çıkma yasağı ne zaman? | Sokağa çıkma yasağı olacak mı? | Sokağa çıkma yasağı ne zaman güncel? | İstanbul sokağa çıkma yasağı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 09:18:00 -
Sokağa çıkma yasağı olur mu? | Sokağa çıkma yasağı ne zaman?

Koronavirüs sokağa çıkma yasağı | Koronavirüs salgınında havaların soğumasıyla birlikte vakalar artmaya başladı. Avrupa’da pek çok ülke kısıtlamalara, 14 günlük kapatmalara gidildi.  Vatandaşlar Türkiye’de de benzer bir tablonun olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Türkiye’de sokağa çıkma yasağı olur mu güncel

Sokağa çıkma yasağı olur mu? | Sokağa çıkma yasağı ne zaman?

13 Kasım Cuma göre, 149 bin 942 Kovid-19 testi yapıldı. 3 bin 45 kişiye hastalık tanısı konulurken 93 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 10 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 348 bin 804'e yükseldi.

Toplam test sayısı 15 milyon 863 bin 833'e ulaştı. Hasta sayısı 407 bin 939, vefat sayısı 11 bin 326, ağır hasta sayısı 3 bin 356, aktif hasta sayısı 47 bin 809 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

Vatandaşlar sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını merak ediyor. Uzmanlar mutlaka kısıtlamaların olması gerektiğini yoksa salgında güçlükler yaşanabileceğini belirtiyor. Ancak bir kısıtlama olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamalarda kısıtlama düşünülmediğini, vatandaşların kurallara uyması durumunda salgının kontrol altında kalacağını belirtti.

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