Mide bulandıran olay! 38 kişiyi öldürüp yiyen yamyam yakayı ele verdi

Uganda’da 15 yıl süren vahşi cinayet serisi boyunca 38 kişiyi öldürüp yediği iddia edilen bir seri katil ve yamyam şüphelisini yakalandı.

Ülkenin savunma şefi General Muhoozi Kainerugaba Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Mujurizi Moses'ın 2010 ile 2025 yılları arasında düzinelerce kurbanın vücut parçalarını yiyen “Uganda tarihinin en kötü seri katili ve yamyamı” olduğunu iddia etti.

Ugandalı bir yayın organı olan Daily Monitor’a göre, elinde pala taşıyan zanlı, bir papaz ve ailesini, kendi akrabalarından sekiz kişiyi ve iki torununun gözü önünde baltayla öldürülen yaşlı bir kadını katletmekle suçlanıyor.

‘KATLİAM YAPTI’

Polisin aynı zamanda kiralık katil olarak çalıştığına inandığı Mujurizi’nin, ailelerin kaldığı evlere zorla girerek içerideki herkesi katlettiği ve ceset parçalarını yediği iddia ediliyor.

Bununla birlikte yerel haberlere göre, kadınları romantik ilişkilere çekip daha sonra onları katlettiği de iddia ediliyor.

İDAMI BEKLENİYOR

Muhoozi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Mujurizi’nin halka açık bir duruşmada yargılanacağını ve ‘kesinlikle idam edileceğini’ belirtti.

Yetkililer ayrıca Mujurizi’nin, tespit edilemeyen daha fazla kişiyi öldürmüş olabileceğini de belirtti.

RÜŞVET VEREREK KAÇMIŞ

Monitor gazetesine göre, 2009 yılında tutuklanan zanlı, 17 ayrı cinayeti daha itiraf etmiş ancak vücuduna sakladığı 50 dolarlık bir meblağ ile nezarethaneden rüşvet vererek kaçmayı başarmış.

Haber kaynağı, önceki basın haberlerine dayanarak, sanığın yıllar içinde üç kez daha tutuklandığını, ancak her seferinde kaçtığını ve suç ortaklarıyla birlikte, kendisini ihbar etmekle tehdit eden kişileri hedef alarak daha fazla kişiyi öldürdüğü iddia edildiğini belirtti.

Mujurizi’nin son iddia edilen kurbanları arasında, kırsal bir kilisenin dokuz üyesi ve 52 yaşındaki bir köylü yer alıyor. Haber kaynağı, yetkililerin, Mujurizi’nin bu kadının evine zorla girip onu bir pala ile öldürdüğünü, ancak kadının iki torununu hayatta bıraktığını belirtti.