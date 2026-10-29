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Gündem Türk dünyasında tarihi buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye’de Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi!
Gündem

Türk dünyasında tarihi buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye’de Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi!

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen devasa bir açılış programıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de hayata geçirilen "Türk Devletleri Medeniyet Parkı"nda düzenlenen fidan dikimi törenine ve ardından Malazgirt Gösteri Merkezi'ndeki özel kültürel programa katıldı.

Ankara, tarihi günlerinden birine daha ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı liderlerinin katılımıyla, başkentin yeni cazibe merkezi Beştepe Millet Ormanı ile Türk Devletleri Medeniyet Parkı görkemli törenle halkın hizmetine açıldı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından 645 bin metrekarelik devasa bir alanda inşa edilen Beştepe Millet Ormanı, adeta doğa ile kültürün buluşma noktası oldu. 203 farklı bitki türü, Orman Meyveleri Bahçesi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi ile bezenen alana tam 410 bin yeni fidan dikilerek toplam ağaç sayısı 750 bine ulaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk devlet başkanları, Malazgirt Gösteri Merkezi’ndeki kültürel gösterileri izledikten sonra fidan dikimi gerçekleştirip tarihi "Aile Fotoğrafı" çektirdi. Yürüyüş yolları, bisiklet parkurları ve tematik bahçeleriyle Beştepe Millet Ormanı, başkentin akciğeri olmaya aday.

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Türk dünyasında tarihi buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye’de Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi!
Türk dünyasında tarihi buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye’de Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi!

Gündem

Türk dünyasında tarihi buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye’de Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi!

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Yorumlar

Alemdar

Kafamde hep Sayin Cumhurbaşkanı R.T .Erdagan' in ille de Medeniyetler İrtifakı ismini kullanmasıdır gerçek cevabını aramak ve bulmak zor değil.. Medeniyetler denince dinler yani Müslümanlar, Hiristiyanlar ve Yahudilerinin oluşturdukları kultürdür. Çünkü özellikle İspanya ve İtalya ile ve Dünya Yahudi ileri gelenleri ile bizzat Cumhurbaşkanımız iyi ilişkiler kurup basına kapalı toplantılar yapmıştır Diyanet İşlerinin İspanya ile ilişkileri de oldu. Bu amaçla Antalya ve İstanbulda dinler bahçesi yaptırdı şimdi ise Türk Dünyası Medeniyetler Bahçesi açtı. Medeniyetler İttifakinin arkasında İbrahimi dinlere inanan (3 dine inanan) insanlar var. Bu açıdan Sayin R.T.Erdogan acaba hem Müsluman hem Hiristyan hem de Yahudi mi acaba? Bunu açiklayabilecek bilir kişiler varsa açıklamasına ihtiyacımız var.
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