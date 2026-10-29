Türk dünyasında tarihi buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye’de Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi!

Ankara, tarihi günlerinden birine daha ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı liderlerinin katılımıyla, başkentin yeni cazibe merkezi Beştepe Millet Ormanı ile Türk Devletleri Medeniyet Parkı görkemli törenle halkın hizmetine açıldı.

92 futbol sahası büyüklüğünde yeşil devrim - 750 bin ağaç ve çalı Ankaralıları bekliyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından 645 bin metrekarelik devasa bir alanda inşa edilen Beştepe Millet Ormanı, adeta doğa ile kültürün buluşma noktası oldu. 203 farklı bitki türü, Orman Meyveleri Bahçesi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi ile bezenen alana tam 410 bin yeni fidan dikilerek toplam ağaç sayısı 750 bine ulaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk devlet başkanları, Malazgirt Gösteri Merkezi’ndeki kültürel gösterileri izledikten sonra fidan dikimi gerçekleştirip tarihi "Aile Fotoğrafı" çektirdi. Yürüyüş yolları, bisiklet parkurları ve tematik bahçeleriyle Beştepe Millet Ormanı, başkentin akciğeri olmaya aday.