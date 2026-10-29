Şamil Tayyar’dan siyasete ilginç terapi önerisi! ‘Liderler ayda bir bilemeden üç ayda bir…’

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Şamil Tayyar; “Dervişoğlu, Bahçeli’nin koluna girmiş merdivenleri birlikte iniyorlar. Kürsüde yüksek perdeden konuşmaları hatırlayınca şaşırtıcı geliyor ama son derece insani bir tavır, omuz mesafesinde vefa ve muhabbet. Ne var ki kürsünün şehveti, siyasette tüm değerleri yıkıp geçiyor. İddia ediyorum; Liderler ayda bir, bilemedin üç ayda bir, bir araya gelip kahve içip 15 dakika sohbet etsin, siyasette tüm gerginlikler biter. Diyalog terapi gibi gelir” dedi.