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Gündem Şamil Tayyar’dan siyasete ilginç terapi önerisi! ‘Liderler ayda bir bilemeden üç ayda bir…’
Gündem

Şamil Tayyar’dan siyasete ilginç terapi önerisi! ‘Liderler ayda bir bilemeden üç ayda bir…’

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Şamil Tayyar’dan siyasete ilginç terapi önerisi! ‘Liderler ayda bir bilemeden üç ayda bir…’

AK Parti eski Gaziantep Milletvekili, Gazeteci Şamil Tayyar, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun Anıtkabir’deki törende MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin koluna girerek yürümesi üzerinden siyasete ilgi çekici bir terapi önerisinde bulundu.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Şamil Tayyar; “Dervişoğlu, Bahçeli’nin koluna girmiş merdivenleri birlikte iniyorlar. Kürsüde yüksek perdeden konuşmaları hatırlayınca şaşırtıcı geliyor ama son derece insani bir tavır, omuz mesafesinde vefa ve muhabbet. Ne var ki kürsünün şehveti, siyasette tüm değerleri yıkıp geçiyor. İddia ediyorum; Liderler ayda bir, bilemedin üç ayda bir, bir araya gelip kahve içip 15 dakika sohbet etsin, siyasette tüm gerginlikler biter. Diyalog terapi gibi gelir” dedi.

2 lider arasında samimi anlar! Dervişoğlu ve Bahçeli kol kola
2 lider arasında samimi anlar! Dervişoğlu ve Bahçeli kol kola

Siyaset

2 lider arasında samimi anlar! Dervişoğlu ve Bahçeli kol kola

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