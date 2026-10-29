İşte tahliye edilen Twerkçi Sinem’den ilk görüntüler!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Üsküdar Belediyesi’ne yönelik soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Tutuklu Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında ev hapsi şartıyla tahliye kararı verildi.

EV HAPSİ ŞARTIYLA TAHLİYE

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Üsküdar Belediyesi’nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak “rüşvet” ve “irtikap” suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş’ın, “konutu terk etmeme” şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Dedetaş’ın avukatı Akın Atalay, yaptıkları tahliye başvurusunun kabul edildiğini ve müvekkilinin ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle cezaevinden tahliyesine karar verildiğini bildirdi.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem A.K., Kent AŞ Genel Müdürü N.A. ile ilgili birim amirleri ve personelin yapı ve iskan ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yaptıkları yönündeki ihbarlarla başladı. İhbarlar, mağdur beyanları ve bazı şüphelilerin ifadeleri üzerine Sinem Dedetaş hakkında da “rüşvet”, “irtikap” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme” suçlarından soruşturma başlatıldı.

KRİPTOLU E-POSTA VE EXCEL TABLOSU İDDİASI

Soruşturmada, yapı ruhsatı verilmesi sürecinde herhangi bir yetkisi bulunmayan belediye iştiraki Kent AŞ görevlilerinin, ruhsat sürecini koordine ettiği öne sürüldü. İddiaya göre Kent AŞ görevlileri, kriptolu ve kapalı devre e-posta üzerinden kurulan bir iletişim ağıyla ada-parsel bazlı renklendirmeler yapılmış Excel tabloları hazırlayarak belediye personeline talimat verdi.

361 MİLYON LİRA İCBAR İDDİASI

MASAK verilerine göre Kent AŞ ile müteahhitler arasında toplam bedeli 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 lira olan çok sayıda paravan nitelikte “danışmanlık hizmeti” sözleşmesi imzalandığı ileri sürüldü. Bu sözleşmelerle, gayriresmi yollarla yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden icbar yoluyla 361 milyon 392 bin 264 lira elde edildiği iddia edildi.

ELDEN DOLARLA RÜŞVET İDDİASI

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, inşaat hacminin büyük olduğu projelerde Dedetaş’ın danışmanı U.M. ile Kent AŞ Genel Müdürü N.A. koordinasyonunda müteahhitlerden elden dolar cinsinden rüşvet alındı. Rüşvet karşılığında mevzuata aykırı iskan ruhsatları verildiği, paranın ise Üsküdar Belediye binasında U.M.’ye parça parça teslim edildiği HTS kayıtları, baz verileri ve şüpheli ifadeleriyle tespit edildiği öne sürüldü.

11 ADRESE OPERASYON, 4 TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında 29 Temmuz’da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 6 şüpheli İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden Sinem Dedetaş, Özel Kalem Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan 31 Temmuz’da tutuklandı. Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ile iş takipçisi Adem Altıntaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇORLU’DAKİ CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Tutuklanmasının ardından Tekirdağ’daki Çorlu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilen Dedetaş, 1 Ağustos’ta İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir olarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

DEDETAŞ SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Savcılıktaki ifadesinde suçlamaları reddeden Dedetaş, Kent AŞ’nin müteahhitlerle yaptığı danışmanlık sözleşmelerinden elde edilen gelirlerin ayrıntılarını bilmediğini savunmuştu. Dedetaş, Kent AŞ’nin işleyişine ilişkin iddialardan emniyette ifade verirken haberdar olduğunu, soruşturmanın ardından şirketin sözleşme imzaladığı ve ruhsat verilen projeleri incelettiğini söylemişti. Dedetaş’ın avukatları ise dosyadaki anlatımların en fazla “görevi kötüye kullanma” kapsamında değerlendirilebileceğini öne sürmüştü.

SORUŞTURMA GENİŞLEDİ

Soruşturma kapsamında 2 Eylül’de Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Özdemir, yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Tutuklanan Çelik ise daha sonra “konutu terk etmeme” şeklindeki adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Soruşturmada belediyenin Ruhsat Denetim Müdürü Burak Aydın ve işletmeci Erdem Koyunyerli de tutuklandı.