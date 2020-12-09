  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve maske takmama cezaları yeniden yapılandırılamıyor
Ekonomi

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve maske takmama cezaları yeniden yapılandırılamıyor

Vatandaşlar, borçları yeniden yapılandırma düzenlemesinden, kesinleşmiş vergi, harç ve vergi cezaları ile ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi borçları, otoyol ve köprülerden geçiş ihlali gibi idari para cezaları için yararlanabiliyor - Kanun kapsamındaki idari para cezalarına peşin ödemede yüzde 25 indirim ya da 18 eşit taksite kadar ödeme imkanı tanınıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-09 11:01:31 -
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve maske takmama cezaları yeniden yapılandırılamıyor

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve maske takmayanlara verilen cezaların, borçları yapılandırma kanunu kapsamında yer almadığını bildirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, geçen ay yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında getirilen yapılandırma düzenlemesine başvurular devam ediyor.

Bu düzenlemeyle, kesinleşmiş vergi, harç ve vergi cezaları ile ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi, maden devlet hakkı, yiyecek bedeli gibi borçlara, trafik, askerlik, kara yolu taşıma, otoyollar ve köprülerden geçiş ihlali gibi idari para cezalarına ödeme kolaylıkları getirildi.

Düzenleme kapsamında, 31 Ağustos'tan önceki dönemlere ait ve 17 Kasım itibarıyla kesinleşmiş vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları yer alıyor. Aynı zamanda, 31 Ağustos'tan önce verilen ve 17 Kasım itibarıyla kesinleşen ve vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş askerlik, seçim, trafik, nüfus, kara yolu taşıma, otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş gibi idari para cezaları için de bu imkandan yararlanılabiliyor.

- Vatandaşlardan maske cezalarını yapılandırma sorusu

Bu süreçte Gelir İdaresi Başkanlığına da Kovid-19 ile mücadele kapsamında kesilen maske takmama ve yasakken sokağa çıkma cezalarının yapılandırılıp yapılandırılmayacağına ilişkin sorular gelmeye başladı. Başkanlık da bunun üzerine "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kaynaklı maske ve sokağa çıkma yasağı cezaları gibi idari para cezaları, yapılandırma kanunu kapsamına dahil değildir." bilgisini paylaştı.

Maske takmamanın cezası 900 lira, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamanın cezası ise 3 bin 150 lira olarak uygulanıyor.

Söz konusu cezaların 15 gün içinde tebliğ eden makama ödenmesi halinde, yüzde 25 indirim hakkı bulunuyor. Yine tebliğden itibaren 1 ay içinde tebliğ eden makamdan taksit talebinde bulunulabiliyor. Taksit kararı, ilgili makamın takdiriyle uygulanabiliyor.

Kanuna göre, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun yanı sıra Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'a göre verilen idari para cezaları ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli 3 sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları da yapılandırma kapsamında yer almıyor.

- Yapılandırmada peşin ödemede yüzde 25 indirim imkanı

Öte yandan, kanuna göre, kapsama giren vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş idari para cezalarının tamamının, faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer'i alacaklar yerine, Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutarının ödenmesi gerekiyor. Bu durumda, idari para cezalarına ilişkin faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Yapılandırılan borçlar, tercihe göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecek. Peşin ödemeler, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 1 Şubat 2021'e kadar yapılabilecek.

Yapılandırılan idari para cezalarının tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ceza aslından yüzde 25 indirime gidilecek. Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi ve ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla ikinci taksit ödeme süresi içinde, kalan taksitlerin tamamının ödenmesi durumunda ise ceza aslına yüzde 12,5 indirim uygulanacak.

Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitle ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek ve ilk taksit 1 Şubat 2021'e kadar, kalan taksitler de ikişer aylık dönemler halinde ödenecek. Taksitle yapılacak ödemelerde, taksitlere katsayı uygulanacak.

Yapılandırma başvurularının vergi dairesine gitmeden İnteraktif Vergi Dairesi (www.ivd.gib.gov.tr) üzerinden yapılma imkanı bulunuyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail savaş uçakları hava sahasını ihlal etti! Arap ülkesinde ortalık karıştı
Dünya

İsrail savaş uçakları hava sahasını ihlal etti! Arap ülkesinde ortalık karıştı

İsrail’e ait savaş uçakları, Lübnan hava sahasını ihlal ederek alçak irtifada uçtu. Meydana gelen olay Arap ülkesinin tepkisini çekti...
Anthony Fauci: ABD'yi zor günler bekliyor
Korona Virüs

Anthony Fauci: ABD'yi zor günler bekliyor

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Ocak ayının ortalarında ABD'de koronavirüs vaka sayılarının z..
ABD'den Türkiye’ye yaptırım kararı!
Dünya

ABD'den Türkiye’ye yaptırım kararı!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, içerisinde Türkiye'ye yaptırım içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarı..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay