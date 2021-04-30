  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sokağa çıkma kısıtlamasında büyük rezillik! Güpegündüz araçları bir bir durdurup...
Gündem

Sokağa çıkma kısıtlamasında büyük rezillik! Güpegündüz araçları bir bir durdurup...

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen kadınlar, güpegündüz fuhuş pazarlığı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 17:15:00 -
Sokağa çıkma kısıtlamasında büyük rezillik! Güpegündüz araçları bir bir durdurup...

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının bir hayli artması üzerine İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ilde dün akşam saatlerinde başlayan 17 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Fuhuş pazarlığı yaptılar

Ancak Antalya'da araç trafiğinin yoğun olduğu Aşık Veysel Caddesi'nde kaldırımda bekleyen kadınlar, geçen otomobilleri durdurmaya çalıştı.

Kaldırımda yürüyüp ahlaksız hareketler yapan kadınlar, yoldan geçen araç sürücüleriyle fuhuş pazarlığı yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alman Robert Koch Enstitüsü Başkanı konuştu! Salgın bakın ne zaman sona erecekmiş
Avrupa

Alman Robert Koch Enstitüsü Başkanı konuştu! Salgın bakın ne zaman sona erecekmiş

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, Kovid-19 salgınının 2022 yılının sonuna kadar süreceğini tahmin etti.

MSB acı haberi duyurdu! Şehitlerimiz var
Gündem

MSB acı haberi duyurdu! Şehitlerimiz var

Milli Savunma Bakanlığı, Irak Kuzeyinde düzenlenen Pençe Yıldırım Harekatı'nda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Vebali senin boynuna Kamalak! FETÖ medyasına demeçler verdi, milli medyaya dava açıyor!
Siyaset

Vebali senin boynuna Kamalak! FETÖ medyasına demeçler verdi, milli medyaya dava açıyor!

Saadet Partisi’nin Cumhur İttifakı’na yakınlaşmasına karşı çıkarak “AK Parti’nin vebali büyük” diyen eski SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay