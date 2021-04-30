Sokağa çıkma kısıtlamasında büyük rezillik! Güpegündüz araçları bir bir durdurup...
Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen kadınlar, güpegündüz fuhuş pazarlığı yaptı.
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının bir hayli artması üzerine İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ilde dün akşam saatlerinde başlayan 17 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Fuhuş pazarlığı yaptılar
Ancak Antalya'da araç trafiğinin yoğun olduğu Aşık Veysel Caddesi'nde kaldırımda bekleyen kadınlar, geçen otomobilleri durdurmaya çalıştı.
Kaldırımda yürüyüp ahlaksız hareketler yapan kadınlar, yoldan geçen araç sürücüleriyle fuhuş pazarlığı yaptı.