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Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlamasına sayılı saatler kala pazaryerlerinde yoğunluk

Korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında 96 saatliğine sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan şehirlerden biri olan Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kısıtlamanın başlayacağı saat yaklaştıkça çarşı ve pazardaki yoğunluk arttı.

2020-04-22 19:32:20 -
Sokağa çıkma kısıtlamasına sayılı saatler kala pazaryerlerinde yoğunluk

Korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında 96 saatliğine sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan şehirlerden biri olan Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kısıtlamanın başlayacağı saat yaklaştıkça çarşı ve pazardaki yoğunluk arttı.


İlçede Perşembe günleri kurulan semt pazarı Perşembe günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı için Çarşamba gününe alındı. Ramazan ayının yaklaşması ve 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olması nedeniyle semt pazarında yoğunluk oluştu. Polis ve zabıta ekipleri vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı. Bariyerlerle çevrilen alanlardan geçerek tek tek pazaryerine alınan vatandaşlar Çorlu Belediyesi tarafından kurulan dezenfeksiyon tünelinden geçirildi ve ateşleri ölçüldü.


El dezenfektanlarından da kullanan vatandaşlar semt pazarı içerisinde yoğunluk oluşturdu.

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