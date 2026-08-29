“Sokağa bile inemez” diyorlardı! Kılıçdaroğlu’nun ilk durağı belli oldu

CHP'de yaşanan siyasi ayrışmanın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahadaki karşılığının ne olacağı tartışma konusu olmuştu.

Özgür Özel ve çevresinden Kılıçdaroğlu'nun sahaya çıkamayacağı, vatandaşların arasına giremeyeceği yönünde değerlendirmeler gelirken, CHP liderinden dikkat çeken bir adım geldi.

Kılıçdaroğlu, il ziyaretlerinin yanı sıra doğrudan vatandaşlarla temas kuracağı “Şehir Buluşmaları” programını başlatma kararı aldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN İLK DURAĞI BELLİ OLDU

“Milli Şuur, Güçlü Türkiye için Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz” sloganıyla gerçekleştirilecek programın ilk adresi İzmir olacak.

Kılıçdaroğlu'nun 2 Eylül Çarşamba günü İzmir'e giderek ilk Şehir Buluşması'nı gerçekleştireceği belirtildi.

Programın ilk gündem maddesinin ise adalet arayışındaki mağdur aileler olacağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun ailelerle doğrudan görüşerek yaşadıkları sorunları ve taleplerini dinlemesi bekleniyor.

PARTİ TEŞKİLATLARINA “TARTIŞMAYIN” TALİMATI VERMİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun saha hamlesi, CHP'den ayrılan isimlerle ilgili teşkilatlara verdiği mesajın hemen ardından geldi.

Kılıçdaroğlu, il başkanlarına şu çağrıyı yapmıştı:

“CHP'den ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin. Bizim derdimiz ayrı. Biz, kısır tartışmaları değil, ülkemizin sorunlarını çözmek için yola çıktık.”

Bu mesajın ardından açıklanan Şehir Buluşmaları, Kılıçdaroğlu'nun parti içi tartışmalardan uzak durarak doğrudan seçmene yönelme stratejisi olarak dikkat çekti.

HER AY BAŞKA BİR ŞEHİRDE OLACAK

Program yalnızca İzmir'le sınırlı kalmayacak.

Kılıçdaroğlu'nun her ay farklı bir kenti ziyaret etmesi ve gerçekleştirilecek buluşmaların her birinde ayrı bir toplumsal meselenin ele alınması planlanıyor.

CHP kurmaylarının aktardığı bilgilere göre ekonomi, tarım işçilerinin sorunları, barınma ve “Terörsüz Türkiye” gibi başlıklar farklı şehirlerde masaya yatırılacak.

SEÇİM BEYANNAMESİNİ SAHADAN GELECEK VERİLER ŞEKİLLENDİRECEK

Şehir Buluşmaları'nda klasik teşkilat toplantılarından farklı bir yöntem izlenecek.

Kılıçdaroğlu'nun parti yöneticilerinden çok, toplantının konusuyla doğrudan bağlantılı vatandaşlar, meslek grupları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmesi planlanıyor.

Bu temaslardan elde edilecek görüş, talep ve önerilerin raporlanarak CHP'nin yeni parti programı ve seçim beyannamesinin hazırlanmasında kullanılması hedefleniyor.

Böylece Kılıçdaroğlu, hakkında dile getirilen “sokağa inemez” söylemlerinin gölgesinde yeni siyasi döneminin ilk büyük saha hamlesini İzmir'den başlatmış olacak.