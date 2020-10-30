Şoka giren depremzede Buse'nin sözleri duygulandırdı: Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım

İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Bölgesi'ndeki birçok ilden hissedilen depremde şu ana kadar 12 kişi hayatını kaybetti, 419 kişi yaralandı. Depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla incelemelerde bulunmak üzere bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz altındaki vatandaşla telefonda görüştü.

"Moralini yüksek tutmanı istiyorum"

Enkaz altındaki Buse ile konuşan Bakan Pakdemirli; "Önündeki bloklardan birini alacağız. Biraz sakin ol, inşallah sana ulaşmak istiyoruz. Herhangi bir gürültü duyuyor musun Buse? Ayaklarının ucunun hizasında gürültü duyuyorsun?" dedi.

Enkaz altındaki Buse, "Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım" derken Bakan Pakdemirli, "Aferin Buse, moralini böyle yüksek tutmanı istiyorum. Biraz sabret." dedi.

"Onun enerjisini boşa harcamamamız gerekiyor"

Gazetecilerin sorusu üzerine Bakan Pakdemirli, "Depremzedeyle konuşuyorum lütfen. Onun enerjisini boşa harcamamamız gerekiyor." diye cevabını verdi.