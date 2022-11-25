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Ekonomi Şok eden olay! 2 bin yıllık hazine ortadan kayboldu
Ekonomi

Şok eden olay! 2 bin yıllık hazine ortadan kayboldu

Almanya'nın Manching kenti Kelt Roma Müzesi'nde korunan ve 450 altın paradan oluşan Kelt Hazinesi çalındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 12:14:00 - 2022-11-25 12:24:24
Şok eden olay! 2 bin yıllık hazine ortadan kayboldu

Almanya'nın Manching kenti Kelt Roma Müzesi'nde korunan Kelt Hazinesi çalındı.

İki bin yıllık olduğu tahmin edilen hazinenin 450 altın paradan oluştuğu ve değerinin 3 milyon euroyu bulduğu ifade edildi.

Hazine, 23 yıl önce antik kentinde yapılan arkeolojik kazıda ortaya çıkarılmıştı.

Müzedeki alarm sisteminin çalışmadığı, gece gerçekleşen soygundan sabah saatlerinde haberdar olunduğu belirtildi.

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