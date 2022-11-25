Şok eden olay! 2 bin yıllık hazine ortadan kayboldu
Almanya'nın Manching kenti Kelt Roma Müzesi'nde korunan ve 450 altın paradan oluşan Kelt Hazinesi çalındı.
Almanya'nın Manching kenti Kelt Roma Müzesi'nde korunan Kelt Hazinesi çalındı.
İki bin yıllık olduğu tahmin edilen hazinenin 450 altın paradan oluştuğu ve değerinin 3 milyon euroyu bulduğu ifade edildi.
Hazine, 23 yıl önce antik kentinde yapılan arkeolojik kazıda ortaya çıkarılmıştı.
Müzedeki alarm sisteminin çalışmadığı, gece gerçekleşen soygundan sabah saatlerinde haberdar olunduğu belirtildi.