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Şok eden iddia: Fatih Sultan Mehmed'i siyonistler zehirledi!

Tarihçi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, halen gizemini koruyan Fatih Sultan Mehmed'in ölümüyle ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Buna göre Sultan II. Mehmed, siyonistler tarafından zehirlendi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 20:15

 yeniakit.com.tr 

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, halen gizemini koruyan Fatih Sultan Mehmed'in ölümüyle ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu. İddiaya göre Sultan II. Mehmed, siyonistler tarafından zehirlendi.

Prof. Dr. Sofuoğlu, Dona Gracia Nasi ve Yasef Nasi gibi isimlere işaret ederek; "Birincisi Fatih, ikinci suikast Sokullu, üçüncü Merzifonlu. Baktım; üçünün de suikastini yapanlar Yahudiler, siyonistler..." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 20:15
  1. Sakarya
  2. dona gracia nasi
  3. yasef nasi
  4. Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu
  5. Fatih Sultan Mehmet
  6. Siyonistler
  7. Yahudiler
  8. fatih sultan mehmed zehirlendi mi?

YORUM YAZ

  • SelimmSelimm3 sa önce
    Siyonist ler bunları yaparken o .... ne yapıyomuş ....
  • ahmetahmet3 sa önce
    ....... kim vermiş bu profluğu
  • mtmt4 sa önce
    en gercek en buyuk ve en aktif tehlike SIYONIZMDIR. mutedeyyin musevileri bunlardan ayiriyorim ancak ISRAIL TEROR DEVLETI ile onun sadik hizmetkari evangelist-neocon yonetimindeki ABD ve INGILTERE basta olmak uzere ozellikle NATO ulkeleri ile BAE-SUUD-MISIRvs gibi hain arap YONETICILERI siyonist usagidir.... tehlikeyi gormek mucadelenin ilk asamasidir
  • SelimmSelimm3 sa önce
    Derhall siyonistleri mahkemeyeverip savaş açmalı
  • koray kaplankoray kaplan4 sa önce
    nerden vardınız bu sonuca?
  • HhiHhi1 sa önce
    Ordinaryüs olursun şimdi
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