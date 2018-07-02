Şok eden iddia: Fatih Sultan Mehmed'i siyonistler zehirledi!

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Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, halen gizemini koruyan Fatih Sultan Mehmed'in ölümüyle ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu. İddiaya göre Sultan II. Mehmed, siyonistler tarafından zehirlendi.

Prof. Dr. Sofuoğlu, Dona Gracia Nasi ve Yasef Nasi gibi isimlere işaret ederek; "Birincisi Fatih, ikinci suikast Sokullu, üçüncü Merzifonlu. Baktım; üçünün de suikastini yapanlar Yahudiler, siyonistler..." değerlendirmesinde bulundu.