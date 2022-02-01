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Gündem Şok buluşma! Cem Yılmaz siyasete mi giriyor?
Gündem

Şok buluşma! Cem Yılmaz siyasete mi giriyor?

Faşizan çıkışlarıyla gündem olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Parti karşıtı sözde komedyen Cem Yılmaz'a ziyarette bulundu. Özdağ'ın, söz konusu ziyarette Cem Yılmaz'a "siyasete atılma" teklifi götürüp götürmediği ise merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 17:29:00 -
Şok buluşma! Cem Yılmaz siyasete mi giriyor?

Faşizan çıkışlarıyla gündem olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Parti karşıtı sözde komedyen Cem Yılmaz'a ziyarette bulundu. Yılmaz'la fotoğrafını paylaşan Özdağ, ziyarette "ciddi meseleleri" konuştuklarını açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, komedyen Cem Yılmaz'la görüştüğünü duyurdu.

Ümit Özdağ, Cem Yılmaz'ı ziyaretinden fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak "Cem Yılmaz ile çok keyifli bir sohbetti. Ciddi meseleleri gülerek konuşmak demek böyle oluyormuş" ifadelerini kullandı. Özdağ'ın, söz konusu ziyarette Cem Yılmaz'a "siyasete atılma" teklifi götürüp götürmediği ise merak konusu oldu. 

 

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