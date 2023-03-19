ŞOK 22 Mart kataloğunu yayımladı! Çarşamba fırsatlarında büyük indirim
Zincirmarketler arasında en çok tanınanlardan biri olan ŞOK market 22 Mart kataloğunu yayımladı. Birçok üründe cazip indirim fırsatları sunuldu.
ŞOK market'in indirimli ürünler listesi şöyle:
Koza Dokuma Halı 110x170 cm 279,90 TL
Koza Dokuma Halı 80x150 cm 179,90 TL
Koltuk Örtüsü 170x210 cm 99,95 TL
Renkli Ribanalı Eşofman Altı 89,95 TL
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kadın Tayt 54,95 TL
Kadın Atlet 54,95 TL
Kadın Lazer Kesim Dikişsiz Slip 24,95 TL
Kadın / Erkek Şemsiye 99,95 TL
Matchbox Tekli Arabalar 34,95 TL
Pilsan Timsahlı Tahterevalli 249,90 TL
Melisa Bebek Dolabı ve Aksesuarları Seti 99,95 TL
GoKidy Plastik Tetris Denge Oyunu 99,95 TL
GoKidy Tonton Araçlar Serisi 39,95 TL
Mintax Bulaşık Deterjanı Çeşitleri 1350 ml 20 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
SuperFresh Pizza King 780 gr 62 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
Thermostell 304 Paslanmaz Çelik Termos 1,5 Litre 299 TL
Paslanmaz Çelik Matara 600 ml 99,99 TL
Zen Kupa 19,95 TL
Ege Servis Tabak 34,95 TL
Ege Pasta Tabağı 34,95 TL
Keramika Dijital Baskılı Kase 24,95 TL
Keramika Dijital Baskılı Tabak 44,95 TL
Parıltı Damalı Kek Fanusu 399 TL
Paşabahçe Bouqet Kase 6'lı 89,95 TL
Paşabahçe Estrella Oval Tabak 59,95 TL
Paşabahçe Kırmızı Kapak Yuvarlak Tabak 1450 cc 79,95 TL
Paşabahçe Kırmızı Kapak Yuvarlak Tabak 345 cc 59,95 TL
Paşabahçe Etnik Çay Seti 6'lı 119,95 TL
Kare Tepsi 2400 cc 79,95 TL
Marine Batık Servis 2'li 22,95 TL
Tatlı Sunum Tabağı 2'li 29,95 TL
Paşabahçe Iconic Bardak 3'lü 44,95 TL
Paşabahçe Leia Meşrubat Bardak 3'lü 44,95 TL
Nova Meşrubat Bardak 3'lü 54,95 TL
Kaydırmaz Yuvarlak Tepsi 54,95 TL
Tezgah Üstü Ahşap Havluluk 32,95 TL
Tezgah Üstü Tabaklık 32,95 TL
Fırın Saklama Kabı 640 cc 44,95 TL
Kurulama Bezi 9,99 TL
Pipet Bardak 19,95 TL
Renkli Baskılı Borosilikat Cam Kupa 29,95 TL
Pipetli Bardak 400 ml 7,95 TL
Kapaklı Kahve Bardağı 9,99 TL
Kalpli Çerezlik 12,99 TL
Titiz Plastik Ürünler 14,95 TL
Nivea Natural Deodorant 44,95 TL
Nivea Sivilce Karşıtı Beyaz Kil Maskesi 39,95 TL
Nivea Soft Bakım Kremi Nemlendirici 39,95 TL
Elidor Avokado / Hindistan Cevizi Şampuan Saç Kremi 75 TL
Mintax Çamaşır Suyu 20,25 TL
Cif Sprey Ultra Hız Banyo 31,50 TL
Fınish Hepsi 1 Arada Tablet 131,95 TL
Vanish Ozi Action Leke Çıkarıcı 130,95 TL
Alo Kar Çiçeği Ferahlatıcı 187,90 TL
Mis Tam Yağlı Taze Peynir 70 TL
Anadolu Mutfağı İthal Pilavlık Pirinç 41 TL
Lio Sızma Zeytinyağı 90 TL
İçim Laktozsuz Yoğurt 22,90 TL
Bizim Vatan Domates Salçası 36,95 TL