Soğuk ve rüzgârlı havalarda yüz felci riskine dikkat!

Dünyanın farklı ülkelerinde yapılan araştırmalarda yüz felcinin bazı mevsimlerde arttığının görüldüğünü belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Nihal Özaras, özellikle soğuk havalarda esen sert rüzgârın yüz felci oluşumuna etkisi olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Nihal Özaras, bu nedenle soğuk ve rüzgârlı havalarda kulak arkası, baş ve boyun bölgesini sıcak tutacak ve rüzgârdan koruyacak giysilerin tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.

Yüz felcinde bazı hareketlerin yapılması zorlaşıyor

Yüz felcini, “yüzün bir yarısında ani gelişen hareket kaybı ile karakterize bir rahatsızlık” olarak tanımlayan Prof. Dr. Nihal Özaras, “Yüz felcinde alın, göz ve ağız çevresindeki kaslarda tam veya kısmi güçsüzlük gelişir. Yüz felci geçiren kişi, kaşını kaldırmakta, gözünü kapatmakta ve gülümseme, üfleme gibi ağız hareketlerini yapmakta zorluk çeker; bazen bu hareketleri hiç yapamaz” diye konuştu.

Kesin nedeni bilinemiyor

Yüz felcinin kesin nedeninin bilinmediğini ifade eden Prof. Dr. Nihal Özaras, “Fasiyal sinir, kulak arkasından geçer, yüzün aynı tarafındaki kaslara dağılır ve o kasların sinirsel beslenmesini sağlar. Yüz felcinin kesin nedeni bilinmemektedir. Virüsler, kan dolaşımının o bölgede bozulması, enflamasyon gibi sebeplerle fasiyal sinirde ileti bozukluğu meydana gelir ve onun beslediği kaslar kısmen veya tamamen kasılamaz hale gelir.” diye konuştu.

Hava şartları yüz felcine yol açabilir mi?

Hava şartlarının yüz felci ile ilişkisi olup olmadığının hep merak edilen bir konu olduğunu kaydeden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Nihal Özaras, “Dünyanın farklı ülkelerinde bu konu ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre yüz felcinin bazı mevsimlerde arttığı görülmüştür. Özellikle de soğuk havalarda esen sert rüzgârın yüz felci oluşumuna etkisi olabileceği ortaya konmuştur. Bu nedenle böyle havalarda kulak arkası, baş ve boyun bölgesini sıcak tutacak, rüzgardan koruyacak giysiler kullanılabilir” diye konuştu.

İlaç ve fizik tedavi etkili oluyor

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Nihal Özaras, yüz felci tedavisinde ilaçlar ve fizik tedavinin önemli yeri olduğunu vurgulayarak olguların büyük kısmında ilk 6 ayda tama yakın iyileşme sağlandığını söyledi.