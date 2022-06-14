Soğuk kahve tarifi nasıl yapılır? Dünyanın en kolay soğuk kahve tarifi
İşte yazın hızlıca hazırlanan ve içinizi serinleten pratik soğuk kahve tarifi...
Soğuk Kahve Tarifi için Malzemeler
- 1 su bardağı süt
- 1 tatlı kaşığı çözülebilir kahve
- 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi (aroma yoğun olsun derseniz 1 tatlı kaşığı daha
- koyabilirsiniz)
- Birkaç adet buz
Soğuk Kahve Tarifi Yapılışı
Yapımı oldukça basit tüm malzemeleri blenderdan geçiriyoruz.
Kadın - Aile
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Dünyanın en kolay soğuk kahve tarifi
Malzemeler
200 ml filtre kahve
50 ml süt
Buz
Tatlandırmak için:
- Akçaağaç şurubu (isteğe bağlı)
Üzeri için:
- Kakao tozu
Soğuk Kahve Nasıl Yapılır?
Öncelikle 200 ml ölçüde filtre kahve hazırlayın ve soğumasını bekleyin. Soğuyan filtre kahveyi blendera dökün. Üzerine süt ve buzu ekleyin. Tatlandırmak için isteğe bağlı olarak akçaağaç şurubundan ekleyin. Ardından pürüzsüz ve köpüklü olana kadar iyice karıştırın. Soğuk kahvenizin üzerine kakao serpip servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.