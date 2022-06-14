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Kadın - Aile Soğuk kahve tarifi nasıl yapılır? Dünyanın en kolay soğuk kahve tarifi
Kadın - Aile

Soğuk kahve tarifi nasıl yapılır? Dünyanın en kolay soğuk kahve tarifi

İşte yazın hızlıca hazırlanan ve içinizi serinleten pratik soğuk kahve tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-06-14 22:37:00 - 2022-06-14 22:41:56
Soğuk kahve tarifi nasıl yapılır? Dünyanın en kolay soğuk kahve tarifi

Soğuk Kahve Tarifi için Malzemeler

  • 1 su bardağı süt
  • 1 tatlı kaşığı çözülebilir kahve
  • 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi (aroma yoğun olsun derseniz 1 tatlı kaşığı daha
  • koyabilirsiniz)
  • Birkaç adet buz

Soğuk Kahve Tarifi Yapılışı

Yapımı oldukça basit tüm malzemeleri blenderdan geçiriyoruz.

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Dünyanın en kolay soğuk kahve tarifi

Malzemeler

200 ml filtre kahve
50 ml süt
Buz

Tatlandırmak için:

  • Akçaağaç şurubu (isteğe bağlı)

Üzeri için:

  • Kakao tozu

Soğuk Kahve Nasıl Yapılır?

Öncelikle 200 ml ölçüde filtre kahve hazırlayın ve soğumasını bekleyin. Soğuyan filtre kahveyi blendera dökün. Üzerine süt ve buzu ekleyin. Tatlandırmak için isteğe bağlı olarak akçaağaç şurubundan ekleyin. Ardından pürüzsüz ve köpüklü olana kadar iyice karıştırın. Soğuk kahvenizin üzerine kakao serpip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun. 

 

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