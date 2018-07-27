Soğan çorbası nasıl yapılır?

MALZEMELER:

5 adet orta boy kuru soğan

2 diş sarımsak

50 gram tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı un

6 su bardağı sıcak et suyu

1 adet defne yaprağı

1 dal taze kekik

1/2 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı

taze çekilmiş tane karabiber

ÜZERİ İÇİN:

5 dilim ekmek

3/4 su bardağı rendelenmiş eski kaşar peyniri

YAPILIŞI:

Soğanları yarım ay şeklinde doğrayın. Daha sonra soğanları, sarımsağı, defne yaprağını, taze kekiği, bir tavanın içine koyun ve sotelemeye devam edin.

İçine un koyarak bir süre daha sotelemeye devam edin.

Unun kavrulmasının ardından içine et suyunu ekleyerek hızlıca karıştırın.

Çorbayı kaynatın ve içine karabiber ekleyerek servis edin.

Afiyet olsun...

Yasemin.com'dan alınmıştır.