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Yerel Şoförü arı soktu! Araç şarampole yuvarlandı
Yerel

Şoförü arı soktu! Araç şarampole yuvarlandı

Aksaray'da seyir halindeyken sürücüsünü arı sokan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 14:46:00 -
Şoförü arı soktu! Araç şarampole yuvarlandı

Aksaray-Ankara kara yolunda, 01 BZR 22 plakalı otomobiliyle bayram tatili için ailesiyle Adana'ya gitmek üzere yola çıkan Mustafa B'yi Baymış köyü girişinde arı soktu.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpan otomobil şarampole girdi.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobildeki Emirhan Ç. (11), Nazife Ç. (37), Hatem B. (73) ve Ayfer B. (40) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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