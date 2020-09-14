Şoför esnafı ticari akaryakıt desteği istiyor

Palandöken, “Yaşanan olumsuz süreçte şoför esnafının ticari akaryakıt desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğu unutulmamalı” ifadesini kullandı. Palandöken, şoförlerin yaşadığı birçok zorluğun salgın sürecinde iki katına çıktığına, mart ayından itibaren dolar kurunda yaşanan artışın hem akaryakıt hem de yedek parça fiyatlarını olumsuz etkilediğine dikkati çekti. Sigorta primi ve muayene ücretleri gibi birçok ödemenin de şoför esnafının zor zamanlar geçirmelerine neden olduğunu ifade eden Palandöken, “Özel ticari akaryakıt verilmesi, artan maliyetlerin düşürülmesi bakımından şoför esnafımızı bir nebze de olsa rahatlatacak” dedi