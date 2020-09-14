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Ekonomi Şoför esnafı ticari akaryakıt desteği istiyor
Ekonomi

Şoför esnafı ticari akaryakıt desteği istiyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında toplu taşımada ayakta yolcu alınmaması kararı ve servis araçlarının bu dönemde çalışmamaları nedeniyle zarar eden şoför esnafının ticari akaryakıt desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 10:27:00 -
Şoför esnafı ticari akaryakıt desteği istiyor

Palandöken, “Yaşanan olumsuz süreçte şoför esnafının ticari akaryakıt desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğu unutulmamalı” ifadesini kullandı. Palandöken, şoförlerin yaşadığı birçok zorluğun salgın sürecinde iki katına çıktığına, mart ayından itibaren dolar kurunda yaşanan artışın hem akaryakıt hem de yedek parça fiyatlarını olumsuz etkilediğine dikkati çekti. Sigorta primi ve muayene ücretleri gibi birçok ödemenin de şoför esnafının zor zamanlar geçirmelerine neden olduğunu ifade eden Palandöken, “Özel ticari akaryakıt verilmesi, artan maliyetlerin düşürülmesi bakımından şoför esnafımızı bir nebze de olsa rahatlatacak” dedi

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