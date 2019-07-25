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Sodexo'dan Kurban Bayramı'nda Gift Pass Çek hediyesi

Kurban Bayramı'nda çalışanlarına Sodexo Gift Pass çek vermeyi tercih eden firmalar, her 1000 TL'lik siparişleri için 60 TL değerinde Gift Pass Çek kazanacak

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:29
Sodexo'dan Kurban Bayramı'nda Gift Pass Çek hediyesi

İSTANBUL (AA) - Çalışanlarına Kurban Bayramı yardımını Sodexo Gift Pass çekleri ile yapan firmalar, her 1000 TL'lik siparişleri için 60 TL değerinde Gift Pass Çek kazanıyor.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, kullanıcılarına ve müşterilerine avantajlar sunmaya devam ediyor.

Kurban Bayramı'nda çalışanlarına Sodexo Gift Pass çek vermeyi tercih eden firmalar, her 1000 TL'lik siparişleri için anında 60 TL değerinde Gift Pass Çek kazanırken, yüzde 39’a varan vergi avantajı da kazanıyor.

Çalışanlar ise Sodexo’nun Türkiye geneline yayılmış üye iş yerlerinde, çok geniş bir ürün yelpazesinde alışveriş yapma özgürlüğü elde ediyor ve ihtiyacına uygun ürünleri tercih ediyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:29
  1. Kurban Bayramı
  2. Sodexo

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