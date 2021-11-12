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Spor Slovakya ile Slovenya yenişemedi
Spor

Slovakya ile Slovenya yenişemedi

2022 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu 9. maçında Trabzonsporlu Marek Hamsik'in formasını giydiği Slovakya sahasında Fenerbahçeli Miha Zajc'ın takımı Slovenya'yı ağırladı. Mücadele 2-2 beraberlikle bitti.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 01:29:00 -
Slovakya ile Slovenya yenişemedi

2022 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu karşılaşmasında Slovakya ile Slovenya karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadele 2-2 eşitlikle bitti.

Slovakya'nın gollerini 58. dakikada penaltıdan Duda ve 74'te David Strelec kaydetti.

Slovenya'nın golleri ise 18. dakikada Miha Zajc ve 62'de Miha Mevlja'dan geldi. Ayrıca konuk ekipte 57. dakikada Miha Blazic, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelede Fenerbahçeli Miha Zajc ve Trabzonsporlu Marek Hamsik, takımları adına ilk 11'de başladı. Hamsik 45 dakika sahada kalırken, Zajc ise 71 dakika forma giydi.

Bu sonuçla birlikte Slovenya ve Slovakya 11'er puana yükseldi. Grubun 10. ve son hafta maçında Slovenya, Güney Kıbrıs'ı konuk edecek. Slovakya ise Malta'ya konuk olacak.

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